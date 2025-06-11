De una planta de carne en Omaha a campos de cultivo en California: las redadas de ICE que causan pánico en lugares de trabajo

Video Redadas de ICE en Omaha, Nebraska, dejan más de 100 detenidos: esto se sabe de los operativos

Los operativos de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se intensifican, persiguiendo a inmigrantes ya no solo en las cortes de inmigración, sino en redadas en sus sitios de trabajo habituales como plantas, fábricas o campos agrícolas.

Este martes una redada de ICE en Omaha, Nebraska, en la planta de procesamiento de carnes de la empresa Glenn Valley Foods terminó con la detención de más de 70 personas, según la propia agencia.

PUBLICIDAD

El director general y dueño de Glenn Valley, Gary Rohwer, afirmó que los agentes no presentaron una orden judicial y que se presentaron sin anunciarse, según reseñó la emisora local WOWT.

El operativo dejó una marca en la comunidad de Omaha, según explicó el comisionado del condado de Douglas, Roger García Soto, en declaraciones a Univision.

"Quisiéramos ayudar a todos los detenidos y familias. Las redadas de hoy afectan a niños, padres, esposos. Es un gran dolor para nuestra comunidad", lamentó García Soto.

Algunos de los empleados que fueron detenidos tenían trabajando más de una década en la planta, incluyendo hombres y mujeres.

La agencia afirma que "se detuvo a más de 70 extranjeros", y que "algunos tenían órdenes de detención locales activas, condenas previas por conducir bajo los efectos del alcohol y habían sido deportados anteriormente".

Según las autoridades, "muchos pueden enfrentarse ahora a cargos federales adicionales: fraude y uso indebido de visados, permisos y otros documentos; agresión a un funcionario federal; resistencia a la autoridad; reentrada ilegal; y/o uso indebido de números de la seguridad social".

La redada, aseguran desde ICE, se debió a una investigación sobre "el empleo a gran escala de extranjeros sin autorización legal para trabajar".

Video "¿Dónde está mamá?": el dolor de los hijos de inmigrantes detenidos en una redada de ICE en Omaha



Desde mayo la agencia ha elevado la cantidad de detenciones, intentando cumplir la meta fijada de 3,000 arrestos de inmigrantes indocumentados al día, una de las políticas centrales de la administración del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

Chad Hartmann, presidente de la empresa de envasado de alimentos, dijo que la oficina principal quedó atónita por la naturaleza agresiva de la redada de los funcionarios federales y desconcertada por el motivo por el cual la empresa fue objetivo.

“Mi mayor problema es: ¿por qué nosotros?", dijo Hartmann. “Hacemos todo según las reglas”, reseñó AP.

La planta usa E-Verify, la base de datos federal que se utiliza para verificar el estatus migratorio de los empleados. Cuando dijo esto a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que llevaron a cabo la redada, le contestaron que el sistema E-Verify “no sirve”.

“Quiero decir, ¿qué se supone que debo hacer con eso?”, comentó Hartmann. “Este es su sistema, administrado por el gobierno. ¿Y me están haciendo una redada porque su sistema no sirve?”.

Durante la jornada en Omaha también se conoció que fueron detenidas 12 personas en una planta de procesamiento de lácteos, aunque no se conocieron más detalles sobre su destino.

Se espera que los arrestados en la ciudad de Nebraska sean trasladados pronto a otra ciudad.

Redadas de ICE en campos de cultivo en California

Otro operativo de ICE, viralizado en redes sociales al ser grabado en video, fue la persecución de al menos un trabajador agrícola en un campo en el condado Ventura, en California, muy temprano la mañana de este martes.

Un video fue registrado cerca de la ciudad de Oxnard, donde se observa a agentes uniformados, aunque sin distinguirse si pertenecen a ICE o algún otro cuerpo de seguridad, persiguiendo a un hombre que corre a través de campos de sembradíos con cultivos.

PUBLICIDAD

Finalmente lo alcanzan, mientras un vehículo blanco todoterreno sin identificar se acerca a ellos a toda velocidad.

El alcalde de Oxnard, Luis McArthur, manifesó la noche del martes su rechazó a las actuaciones de la agencia migratoria.

"Las operaciones de ICE en el condado han levantado significativas preocupaciones en nuestra comunidad. Hemos recibido reportes de agentes intentando ingresar en campos agrícolas en nuetsra ciudad y también deteniendo vehículos. Estas acciones son completamente injustificadas y perjudiciales. Crean caos y consternación sin contribuir a la seguridad pública", dijo McArthur en un video divulgado en redes sociales.

"Los afectados por estas redadas no son criminales, sino familias que trabajan duramente y hacen contribuciones a nuestra economía local", afirmó el alcalde de Oxnard.