La secretaria de Seguridad Nacional dice que los dreamers no serán prioridad para ser deportados si no hay acuerdo

Kirstjen Nielsen sostuvo que esa "no es la política del DHS", si bien recordó que "se seguirá cumpliendo la ley", por lo que se exigirá que los soñadores no tengan antecedentes penales.

Kirstjen Nielsen, la nueva secretaria de Seguridad Nacional (DHS), indicó este martes que los jóvenes soñadores no serán una prioridad para ser deportados si no se llega a un acuerdo en el Congreso, que cuente con el beneplácito de la Casa Blanca, para protegerlos.

La funcionaria, que compareció en el Comité Judicial del Senado, declaró antes en una entrevista con CBS News que ICE no tendrá en su mira a los cerca de 800,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores y que quedaron protegidos de la expulsión con la Acción DIferida (DACA), programa suspendido por Donald Trump en pasado 5 de septiembre.



publicidad

"No va a ser una prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el priorizar su expulsión (de los dreamers). Ya lo he dicho en el pasado. Esa no es la política del DHS", explicó la funcionaria.

Ante la insistencia del periodista, Nielsen se dirigió directamente a los beneficiarios: "Si usted está protegido por DACA que ha cumplido con su registración, lo que significa que no ha cometido ningún crimen, y de hecho está usted registrado, usted no es una prioridad para ICE".

DACA, que fue impulsado en 2012 por Barack Obama, exigía que para quedar protegido de la deportación y conseguir un permiso de trabajo, se hubiera ingresado en Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, haber residido en el país desde el 1 de enero del 2010 o antes, tener menos de 30 años al 15 de junio de 2012 y no tener antecedentes criminales.

Contradiciones

Las declaraciones de Nielsen contradicen las palabras de Thomas Homan, director de ICE, del pasado junio, cuando sostuvo que todos los indocumentados deberían vivir con miedo a ser deportados.



Director de ICE: “Todos los indocumentados deben vivir con miedo a ser deportados” Univision 0 Compartir

Además, en las órdenes ejecutivas sobre inmigración de Trump firmadas en enero de 2017 al poco de llegar al Despacho Oval, el presidente estableció que los inmigrantes sin documentos eran una amenaza a la seguridad pública y nacional. Así, el mandatario modificó las prioridades de deportación, haciendo a cualquier indocumentado un objetivo para ser deportado, incluso si no se tienen antecedentes penales.

Nielsen, que deseó que finalmente se llegue a una solución en el Congreso, precisó que la política que ella defiende de respeto a los dreamers se mantendrá "de manera perpetua", siempre y cuando "no se cometa un crimen".

Legisladores republicanos y demócratas están negociando un acuerdo presupuestario que evite cerrar el gobierno este 19 de enero. Por ahora, los dreamers forman parte de estas discusiones, aunque como ya ocurrió en diciembre, podría aprobarse una financiación para las próximas semanas sin que se les ofrezca una solución por ahora.



¿Por qué tenemos aquí a estas personas de "países de mierda"?: Trump al atacar las protecciones a inmigrantes Univision 0 Compartir

Desde el pasado septiembre los dreamers y las asociaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han presionado a los demócratas y los republicanos para que les ofrezcan una solución. El presidente, en una reunión en la pasada semana, sostuvo que firmaría cualquier acuerdo que le presentaran, aunque aclaró que debían cumplirse sus duras condiciones migratorias, en las que se incluye la eliminación de la lotería de visas, la modificación de la reunificación familiar (que Trump llama "inmigración en cadena") y, por su puesto, fondos para el muro con México.

Pese a esa aparente disposición, el jueves un grupo bipartidista anunció que habían llegado a un plan que contemplaba una vía hacia la ciudadanía para los soñadores. Sin embargo, el mandatario lo rechazó y, según las declaraciones de algunos de los presentes, lo desdeñó con palabras despectivas, como "países de mierda", para referirse a alguna de las naciones, como Haití o El Salvador. Tras este tenso encuentro, el presidente sostuvo durante los últimos días que DACA "está probablemente muerto" y ha acusado de manera reiterada a los demócratas del fracaso.







Por ahora, y tras la decisión de un juez de revertir la decisión de Trump, inmigración autorizó a los soñadores a renovar sus permisos de DACA desde el fin de semana.