La propuesta migratoria de Trump: ¿plan realista o jugada política para 2020?

WASHINGTON, DC. - El presidente Donald Trump aún no había presentado oficialmente su nuevo plan con el que pretende cambiar el perfil de los migrantes que llegan al país y su propuesta ya enfrentaba numerosas críticas por ambos lados del espectro político: mientras algunas voces conservadoras lamentan que no reduce la migración en términos generales, ya que no prevé un recorte del número de tarjetas de residencia anuales, los demócratas aseguran que no aprobarán ningún proyecto que no contemple una solución para los millones de indocumentados que ya están en el país.