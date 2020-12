Juez bloquea orden de Trump que prohíbe a nuevos residentes permanentes entrar al país

Los extranjeros con nuevas residencias deben hacer un trámite consular para recibir una visa de inmigrante. Con ese documento ingresan al país y luego reciben la green card. Pero desde abril los consulados no conceden, ni entrevistas ni tampoco visas.

“Los demandados (el gobierno) realizarán esfuerzos de buena fe para llevar a cabo el procesamiento de las visas de los demandantes, siempre que, sin embargo, esta orden no impida que ningún personal de embajada, funcionario consular o centro de procesamiento administrativo dé prioridad al procesamiento, adjudicación o emisión de visas en base a restricciones de recursos, limitaciones debido a la pandemia de COVID-19 o condiciones del país, siempre y cuando dichas decisiones no estén informadas o no se vean afectadas por la orden presidencial”, agrega el fallo.