Juez declara en desacato a agente de ICE por detener a un inmigrante hispano durante su juicio

Un juez de Boston declaró en desacato a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que detuvo a un sospechoso mientras estaba siendo juzgado.

El agente del ICE, Brian Sullivan, detuvo a Wilson Martell Lebron cuando salía del tribunal la semana pasada. Pero un juez de la corte municipal de Boston emitió el lunes un fallo contra Sullivan, argumentando que, al ponerlo bajo custodia, había privado a Martell Lebron de sus derechos al debido proceso y a un juicio justo.

“Es un caso de violación del derecho de un acusado a estar presente en su juicio y confrontar a los testigos en su contra. No podría ser más grave”, dijo el juez Mark Summerville desde el estrado.

Summerville desestimó la acusación contra Martell Lebron de hacer una declaración falsa en su solicitud de permiso de conducir. Después de eso, el juez presentó la acusación de desacato contra Sullivan, lo que podría llevar al fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden, a revisar el caso para determinar si se deben presentar cargos.

“Es reprochable", dijo Ryan Sullivan, uno de los abogados de Martell Lebron. ”Los policías tienen el trabajo de asegurar que se haga justicia. Los fiscales tienen el trabajo de asegurar que se haga justicia. En mi opinión, no hay una mayor injusticia que el gobierno detenga a alguien, sin identificarse, y le impida ejercer su derecho garantizado por la Constitución a un juicio con jurado".

Un portavoz del ICE no devolvió una llamada en busca de comentarios.

El zar de la frontera del presidente Donald Trump, Tom Homan, y los republicanos en el Congreso han acusado a la ciudad de Boston de falta de cooperación en la deportación de personas acusadas de crímenes violentos. La alcaldesa Michelle Wu, una demócrata que busca la reelección este año, dijo que quiere que Boston sea un lugar acogedor para los inmigrantes y que las políticas de la ciudad limitan la cooperación con las autoridades migratorias..

La presencia de ICE provoca tensiones fuera del tribunal

Sullivan describió una escena tensa, en la que los agentes de ICE se abalanzaron sobre Martell Lebron sin identificarse, lo metieron en una camioneta y se alejaron a toda velocidad. El juicio del jueves acababa de comenzar con las declaraciones de apertura y los primeros testigos.

Sullivan dijo que Martell Lebron, quien es originario de República Dominicana y vive con su familia en Massachusetts, se encuentra actualmente en el centro de detención de Plymouth por supuestamente ser un inmigrante sin autorización legal, señaló.

"Lo que impugnamos es que fue detenido en medio de su juicio y no lo trajeron de regreso", dijo. "Si el ICE lo hubieran llevado al tribunal el viernes por la mañana, no estaríamos pidiendo sanciones. Simplemente, habríamos terminado el juicio".

Los agentes de inmigración fueron una presencia creciente en los tribunales durante el primer mandato de Trump, lo que provocó cierto rechazo de los jueces y otros funcionarios locales. Trump ha ido más allá en su segundo periodo, al derogar una política que se encontraba vigente desde 2011 que recomendaba evitar escuelas, lugares de culto y hospitales.

La política actual establece que los agentes de inmigración pueden hacer arrestos “en o cerca de los tribunales cuando tienen información creíble que les lleva a creer que el extranjero objetivo está o estará presente” y siempre que no esté prohibido por la ley estatal o local.

Durante la audiencia de dos días, Sullivan dijo que el principal testigo de la acusación confirmó que tanto la policía estatal de Massachusetts como los fiscales estaban al tanto de los planes del ICE para arrestar a Martell-Lebron.

¿Qué sabían las autoridades del estado sobre el arresto de Martell-Lebron?

En un comunicado, la policía estatal dijo que actuaron de manera apropiada después de enterarse de los planes del ICE.

“Como en cualquier situación en la que un agente tiene conocimiento de una acción federal en materia de inmigración, los agentes respondieron adecuadamente, sin ayudar ni obstruir las acciones federales”, señaló el comunicado.

James Borghesani, portavoz del fiscal del distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden, dijo: "Nos sentimos consternados y sorprendidos cuando nuestro proceso contra Wilson Martell-Lebron fue interrumpido por ICE al detenerlo en medio de su juicio".

“Cualquier afirmación de que estábamos al tanto de un intento por evitar que el señor Martell-Lebron ejerciera su derecho a un juicio es falsa”, indicó en un comunicado. “Nuestra intención era la de juzgar al señor Martell-Lebron y responsabilizarlo por los delitos que se señalan en la denuncia. Las autoridades federales no deberían haberlo detenido e interferido con nuestros esfuerzos por exigirle cuentas”.

El caso de desacato se ha remitido a la oficina del fiscal del distrito de Suffolk y un portavoz de la misma dijo que lo estaban analizando.

En 2019, dos fiscales de distrito en Massachusetts interpusieron una demanda contra el gobierno federal con el objetivo de evitar arrestos en los tribunales, sin embargo abandonaron el caso cuando el expresidente Joe Biden asumió el cargo.