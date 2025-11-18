Encuesta: los inmigrantes (sin importar su estatus) sienten miedo, pero están decididos a quedarse en EEUU

Video Más de 130 arrestos en 48 horas: redadas en Charlotte causan miedo y preocupación entre los hispanos

Muchos inmigrantes están más asustados y se sienten menos seguros en el Estados Unidos que va creando el presidente Donald Trump con sus operativos de detención generalizados, muchos de ellos con tácticas violentas. A pesar de eso, están decididos a quedarse en el país. Esa es una de las conclusiones de una encuesta a 1,805 inmigrantes en todo el país realizada por el diario The New York Times y la encuestadora sin fines de lucro KFF entre el 28 de agosto y el 20 de octubre de 2025.

La población del estudio está conformada por inmigrantes con y sin documentos: ciudadanos naturalizados, residentes legales permanentes e inmigrantes indocumentados.

Entre ellos, el miedo a que sus familiares puedan ser detenidos o deportados ha crecido significativamente incluso antes de que Trump regresara al poder en su segunda presidencia (pasó de 26% hace dos años a 41% en esta encuesta). Casi la mitad se siente menos seguro desde que el republicano retomó el poder en enero.

Sobre este tema, la encuesta reveló que 41% de los que se sienten asustados son ciudadanos, 63% no ciudadanos. Y entre ellos, 57% son de origen hispano, 54% negros, 45% asiáticos y 36% blancos.

¿Qué sienten los ciudadanos y residentes?

El Times entrevistó a Marcos Herrera, un chileno de 42 años que llegó a Florida en 2009 y es residente legal permanente. Bajo ese estatus aseguró que se siente seguro, pero dijo que ve con horror y tristeza cómo otros latinos del estado han sido detenidos y deportados luego de años de haber trabajado duro en el país.

"Antes no existía este miedo que hay ahora", dijo.

Leticia Anaya, una madre de origen mexicano que se hizo ciudadana en 2001 y vive en Aurora, Colorado, dijo al diario que sentía que su familia había logrado el 'sueño americano' hasta que Trump asumió la Presidencia. Justo por el miedo de ver incluso a autoridades migratorias deteniendo a ciudadanos estadounidenses, comenzaron a hacer un plan preventivamente. Guardaron todos los documentos relacionados con su proceso de naturalización en una caja en un clóset en la casa para tenerlos a mano.

"No es que esté muy asustada, pero podría pasarme (...) Me veo hispana y tengo acento", dijo esta mujer, que perdió su empleo en el Departamento de Veteranos tras los despidos de Trump.

La encuesta reveló que 43% de los inmigrantes temen que su estatus migratorio pueda ser revocado. El mismo número tiene miedo de que ellos o sus familiares puedan ser separados de sus hijos o de sus hogares.

Ese miedo es mayor entre inmigrantes indocumentados (70%), pero también lo sienten un tercio de los encuestados ciudadanos estadounidenses y cerca de la mitad de los residentes permanentes consultados.

Por qué y quiénes volverían a elegir EEUU

Cerca de 70% de los encuestados dijeron que si tuvieran que regresar el tiempo, volverían a elegir la migración a Estados Unidos. Muchos sienten que a pesar de que su concepto de Estados Unidos como un país acogedor ha cambiado, están mejor aquí que como estaban en sus países.

Entre los encuestados, 70% dijo que su condición financiera en EEUU es mejor que en su país; 65% dijo que es mejor su situación laboral y 74% cree que las oportunidades de educación son mejores para ellos y sus hijos.

Por eso, la mayoría ve con optimismo el futuro de su familia en Estados Unidos. Cerca de 80%, entre ellos una mayoría indocumentada, aseguraron que estaban en camino a lograr el 'sueño americano' o ya lo habían alcanzado.

Aunque los encuestados dijeron que han logrado una mejor vida en Estados Unidos que en sus países de origen, tienen preocupaciones financieras: cerca de la mitad de los inmigrantes, incluyendo 62% de los indocumentados, aseguran que desde enero les ha costado mucho más ganarse la vida.

Las tácticas migratorias son necesarias

La encuesta también reveló que 40% de los inmigrantes consultados siente que las tácticas de detención implementadas por el gobierno de Trump eran necesarias; 15% dijo que se sienten orgullosos de ellas.