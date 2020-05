Entablan demanda contra la orden ejecutiva de Trump que detuvo la inmigración legal por la pandemia

La demanda, entablada por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración ( AILA ), el Centro de Acción y Justicia ( JAC ) e Innovation Law Lab, con el apoyo probono de Mayer Brown LLP, argumenta que fue presentada en nombre de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes “que pidieron a hijos y parientes derivados para unirse a ellos en Estados”, pero que debido al decreto no pueden hacerlo.

De qué se trata

Denominada Gomez et al v. Trump (Gómez y otros contra Trump) el recurso busca una protección inmediata a estas familias del daño causado por el presidente al emitir la restricción bajo el argumento de la pandemia del nuevo coronavirus .

Los argumentos

Obligados a demandar

Agregó que “como país, tenemos siempre, histórica y correctamente, identificado a los jóvenes para ser tratados de manera diferente a los adultos en nuestro en nuestro sistema de inmigración. El texto de esta prohibición no ha hecho una excepción para los niños y esto significa que el gobierno se apresuró a emitir e implementar la prohibición poco después de que el presidente la anunciara”.

El JAC señala además que la prohibición ha estado vigente durante más de un mes y que el gobierno “aún no ha intentado solucionarla. Eso demuestra que no tienen corazón y que no le importan los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes que solo quieren estar con sus familias y mantenerlos a salvo durante una pandemia mundial".