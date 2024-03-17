Lo que debes saber sobre 3 leyes de Florida que endurecen penas a los inmigrantes indocumentados

Video "Dejar todo y salir fue muy fuerte": hispanos huyen de Florida por la ley migratoria de DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó al cierre de la semana pasada tres proyectos de ley que aumentan las sentencias de prisión para los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos si son declarados culpables de conducir sin licencia o de cometer delitos graves.

DeSantis, que puso fin a su carrera por la nominación presidencial republicana el mes pasado, es un asiduo crítico de la administración de Joe Biden por su manejo de la situación en la frontera con México. Ha enviado agentes del orden de Florida y miembros de la Guardia Nacional a Texas, y también ha trasladado en avión hacia Massachusetts y California a inmigrantes que entraron ilegalmente a Texas.

“No toleramos la inmigración ilegal y mucho menos la anarquía a manos de extranjeros ilegales que, en primer lugar, no deberían estar aquí. Los proyectos de ley que firmé mejoran todavía más las capacidades de Florida para hacer cumplir la ley”, dijo DeSantis.

Te explicamos en qué consisten estas nuevas legislaciones:

La ley HB1589

El gobernador vinculó el proyecto de ley sobre licencias de conducir firmado el viernes con una ley de Florida que ya prohíbe a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país obtener una.

Esta ley aumenta la sentencia máxima para cualquier persona condenada por conducir sin licencia dos veces o más, de 60 días a un año de cárcel, y establece una sentencia mínima de 10 días de cárcel por tres o más delitos. Esto también se aplica a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país.

Grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes han criticado el proyecto de ley: argumentan que pone en peligro la seguridad pública, ya que muchos inmigrantes a los que se les prohíbe obtener una licencia seguirán conduciendo. Un total de 19 estados y Washington DC expiden licencias de conducir a inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

“La verdadera seguridad se logra a través de medidas integrales como la educación vial, la emisión de licencias de conducir a todos los conductores calificados y el acceso a seguros, no a través de medidas punitivas”, dijo Renata Bozzetto de la Coalición de Inmigrantes de Florida en una declaración.

"En lugar de criminalizar a las personas, la Legislatura republicana en Florida debería trabajar para invertir en iniciativas que promuevan la seguridad de los conductores, aborden las disparidades en el proceso de concesión de licencias y garanticen un acceso equitativo al transporte para todos los residentes", agregó.

La ley SB1036

Otro de los proyectos de ley firmados el viernes por el gobernador de Florida aumenta las penas máximas de prisión para los inmigrantes condenados por delitos graves después de haber sido deportados previamente del país por una entrada ilegal.

Por ejemplo, los inmigrantes condenados por delitos menores como robo simple o robo de automóviles enfrentarían una sentencia máxima de 15 años, en lugar de la sentencia de cinco años que es el máximo normal del delito.

Los inmigrantes condenados por delitos graves de nivel medio, como agresión agravada, enfrentarían una sentencia máxima de 30 años, en lugar de la sentencia de 15 años que es el máximo normal para esos delitos.

Y, frente a los delitos de mayor gravedad, como el robo a mano armada, ahora podrían acarrear cadena perpetua para esos inmigrantes que los cometan si antes habían sido deportados, en lugar de la sentencia máxima normal de 30 años.

Video “A mi esposo lo despidieron": el miedo a ley antiinmigrante de DeSantis encierra a una familia en casa

La ley HB1451

Esta legislación impide que los condados y municipios de Florida acepten tarjetas de identificación emitidas por otras jurisdicciones a extranjeros irregulares. Florida ya prohíbe a las jurisdicciones locales expedir identificaciones o licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

Vanesa Coe, abogada gerente del programa de identificación comunitaria de la Sociedad de Ayuda Legal del Condado de Palm Beach, dijo al medio local FlaglerLive que planea continuar emitiendo las tarjetas a pesar de la nueva ley.

"Las personas que obtienen tarjetas de identificación comunitarias las utilizan en gran medida por otras razones, cosas que son un poco más accesibles, como poder ingresar a una comunidad cerrada o recoger una receta. Entonces, esta decisión (de firmar la nueva ley), si bien es desafortunada, no es el final de nuestros programas en toda Florida. Creo que es una gran pérdida de tiempo para nuestro gobierno centrarse en algo tan pequeño, pero aparentemente ahí es donde están”, declaró.

Medidas de Florida frente a un posible flujo de migrantes de Haití

Además de firmar los tres proyectos de ley antes mencionados, el gobernador DeSantis también detalló las medidas que ha tomado su estado para repeler un posible flujo de migrantes haitianos ante la grave crisis que atraviesa ese país caribeño.

Florida lanzó la operación 'Vigilant Sentry', diseñada para evitar que los migrantes haitianos lleguen a tierra y encuentren refugio en Florida. "Tenemos más capacidad para deterlos en el mar", declaró.

“Durante bastante tiempo, el estado de Florida ha estado dedicando importantes recursos para combatir las embarcaciones ilegales que llegan a Florida desde países como Haití”, dijo el gobernador.



“Dadas las circunstancias en Haití, he ordenado a la División de Manejo de Emergencias, a la Guardia Estatal de Florida y a las agencias policiales estatales que desplieguen más de 250 oficiales y soldados adicionales y más de una docena de embarcaciones aéreas y marítimas a la costa sur de Florida para proteger nuestro estado. Ningún estado ha hecho más para complementar los esfuerzos de interdicción de la Guardia Costera de Estados Unidos (que carece de recursos suficientes); no podemos permitir que extranjeros ilegales vengan a Florida”, agregó.

Más de la mitad del personal desplegado esta semana pertenecía a la Guardia Estatal, que recientemente duplicó sus fuerzas. También hay miembros del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre y la Patrulla de Caminos estatales.

