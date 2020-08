Inmigración alerta que rechazará solicitudes de visa U que tengan espacios vacíos

“ Podemos rechazar su Formulario I-918 (Petición de estatus de no inmigrante U si deja un espacio en blanco, a menos que sea opcional”, advierte el servicio de inmigración en su página digital.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que la medida aplica no solo al Formulario I-918, que se utiliza para solicitar el beneficio, sino también a otros dos documentos clave en el proceso: el Formulario I-918 Suplemento A (para familiares calificados de un no inmigrante U) y el Formulario I-918 Suplemento B (certificación de estatus de no inmigrante U).