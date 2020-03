Indocumentados sumidos en una doble amenaza: “Le tengo miedo a la migra, pero el coronavirus mata”

“Entré caminando”

“Igual tengo que ir a trabajar todos los días”, dice Ortiz. “¿Qué si me da miedo la migra, que me vaya a arrestar y deportar? Pues fíjese que si, pero me da más miedo lo otro. Sí le tengo miedo a la migra, pero en coronavirus mata. Y si me deportan, pues me regreso, pero si me agarra el virus, ya no podré ver a mis hijas nunca más”.