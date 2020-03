La regla de carga pública no restringe el acceso a pruebas o tratamiento para combatir el coronavirus, dice la USCIS

“Tal tratamiento o servicios preventivos no afectarán negativamente a ningún extranjero como parte de un análisis futuro de determinación de carga pública”, reiteró.

Estado de emergencia

Desde antes del anuncio, organizaciones, abogados y legisladores habían solicitado al gobierno que dejara son efecto la nueva carga pública que entró en vigor el pasado 24 de febrero, y con ello permitir que extranjeros que puedan solicitar fondos para tratamiento o servicios preventivos no sean sancionados en el futuro cuando pidan un beneficio migratorio, entre ellos la residencia legal permanente.

La regla sigue

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) no anuló la nueva regla , pero aclaró que debido a la emergencia del coronavirus quienes usen recursos públicos para tratarse o se hagan pruebas, no se verán castigados .

“La regla final de inadmisibilidad sobre motivos de carga pública es fundamental para defender y proteger la salud de los estadounidenses y sus recursos de atención médica”, indicó. “La regla de la carga pública no restringe el acceso a las pruebas, la detección o el tratamiento de enfermedades transmisibles, incluido covid-19” , agregó.

La agencia federal dijo además que “la regla no restringe el acceso a las vacunas para niños o adultos para prevenir enfermedades prevenibles”, y que es importante destacar que “a fin de determinar la inadmisibilidad por Carga Pública, considera que la recepción de beneficios públicos es solo una consideración entre una serie de factores y consideraciones en la totalidad de las circunstancias del extranjero durante un período de tiempo, sin que ningún factor sea determinante del resultado”.

Más instrucciones

Añadió que tampoco afectará la condición de beneficio público aplicable a ciertos no inmigrantes que buscan una extensión de estadía o cambio de estatus, “incluso si dicho tratamiento es proporcionado o pagado por uno o más beneficios públicos, como se define en la regla (por ejemplo Medicaid con fondos federales).

La agencia explico además que “la lista de beneficios públicos considerados para este propósito incluye la mayoría de las formas de Medicaid financiadas por el gobierno federal (para mayores de 21 años), pero no incluye CHIP o servicios/asistencia de salud pública estatales, locales o tribales que no están financiados por Medicaid federal”.

Buena decisión, pero…

“Es bueno, eso quiere decir que están pensando con la cabeza y no utilizando la política de tolerancia cero para seguir castigando a la comunidad inmigrante”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Pero no me gusta que el presidente (Trump) en el anuncio de la emergencia nacional no haya decretado una moratoria de redadas ante esta crisis”, agregó.