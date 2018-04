Indocumentados casados con estadounidenses están dentro del millón de casos con prioridad de deportación

Ella tiene una orden de deportación final, no ha cometido ningún tipo de crimen que la convierta en inadmisible. La presencia indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil no criminal, reiteran abogados y activistas proinmigrantes consultados por Univision Noticias.

El perdón de Obama

Un millón en la mira

Un informe del Center for Immigration Studies (CIS) reveló en marzo del año pasado que las órdenes de deportación final no ejecutadas hasta marzo de 2017 eran 953,506 , un aumento del 58% desde 2002. Y desde 2015 se agregan un promedio de 25,107 órdenes de expulsión por año .

El peor escenario

El gobierno aclara que el arresto de extranjeros, como Calderón, no se trata de una “nueva categoría” de detenciones dentro de las operaciones que se llevan a cabo. "La agencia no se dirige a aquellos que puedan estar buscando beneficios de inmigración”, aclara a Univision Noticias Joanne Talbot, vocera de la USCIS. “Cualquier sugerencia al respecto es infundada y no tiene mérito". Pero señala que "I CE puede trabajar con USCIS en ciertos casos que pueden incluir órdenes finales de deportación no ejecutadas, según se determine caso por caso".