Miles de dreamers aguardan expectantes fallo judicial que puede cancelar DACA

El fallo emitido en junio del año pasado por la Corte Suprema, que dejó viva la Acción Diferida de 2012 (DACA) , no es suficiente para garantizar que el programa seguirá protegiendo de la deportación a unos 650,000 jóvenes indocumentados que ingresaron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.

Clima de incertidumbre

Los dreamers no se rinden, a pesar de la incertidumbre, sobre todo la experimentada en los últimos cuatro años bajo el gobierno de Donald Trump .

“Sufrimos ansiedad por lo desconocido, no saber qué fallo emitirá el juez que tiene en sus manos el futuro de DACA”, dice José Andonías Arévalo, un dreamer que reside en Phonix (Arizona) y trabaja como coordinador en una organización sin fines de lucro.

Arévalo dijo además que “sin importar lo que resulte, seguiremos luchando por una solución integral que no solo ayude a los dreamers, sino a los 11 millones de indocumentados que viven en el país”.

El presente de DACA

Tras un fallo judicial emitido el 4 de diciembre, el programa ha sido restablecido en su totalidad tal y como se encontraba cuando fue activado el 15 de junio de 2012, “incluyendo a dreamers que no se habían inscrito”, dice José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream (UWD), una se las principales organizaciones de dreamers en el país.

Inscríbase ahora

Debido a que no se sabe si el fallo de Hanen se producirá este viernes, la próxima semana o en marzo, United We Dream dice que “no hay que perder tiempo” y aquellos dreamers que no se han registrado, “que lo hagan inmediatamente”, dice Muñoz.