Cambiar Ciudad
Deportaciones

Más de 170 migrantes venezolanos son repatriados desde Guantánamo, con escala en Honduras

La agencia federal y el gobierno de Honduras confirmaron que los migrantes abordaron un avión en Honduras que los llevaría directo a Caracas.

Patricia.jpg
Por:
Patricia Clarembaux.
Video Tres migrantes enviados a Guantánamo logran acuerdo con el gobierno tras demanda contra Kristi Noem

Un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladó este jueves a más de 170 venezolanos desde la base naval de Guantánamo hasta Honduras, confirmó la agencia federal. Allí abordaron otro avión enviado por el régimen de Nicolás Maduro para transportarlos hasta Caracas.

La información fue publicada por ICE en su cuenta de Instagram y luego confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina. En su cuenta de la red social X, el canciller mostró las fotos del avión de la empresa venezolana Conviasa que abordaron los deportados.

PUBLICIDAD

"En un trabajo conjunto (...) en cooperación con EEUU y la República Bolivariana de Venezuela, con quienes Honduras tiene relaciones diplomáticas (...) se realizan acciones humanitarias solidarias para el traslado de 174 migrantes venezolanos", escribió Reina.

Honduras aclaró que su participación este jueves en la entrega no lo convierte en "tercer país seguro" o "puente" de migrantes expulsados por la administración de Trump, dijo a la AFP el vicecanciller hondureño, Tony García. "Este es un trasbordo", subrayó.

Más sobre Deportaciones

“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI
3 mins

“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI

Inmigración
Guatemala dice que busca "reunificar" menores migrantes tras decisión judicial que frenó deportaciones
3 mins

Guatemala dice que busca "reunificar" menores migrantes tras decisión judicial que frenó deportaciones

Inmigración
Estaban por ser deportados y así bajaron del avión: jueza detuvo repatriación de niños guatemaltecos
1:14

Estaban por ser deportados y así bajaron del avión: jueza detuvo repatriación de niños guatemaltecos

Inmigración
Kilmar Abrego García hace nuevo pedido de asilo en EEUU: una estrategia inteligente pero arriesgada
4 mins

Kilmar Abrego García hace nuevo pedido de asilo en EEUU: una estrategia inteligente pero arriesgada

Inmigración
Benjamín Guerrero-Cruz, el adolescente de 18 años detenido por ICE en California y enviado a Arizona sin conocimiento de su familia
3 mins

Benjamín Guerrero-Cruz, el adolescente de 18 años detenido por ICE en California y enviado a Arizona sin conocimiento de su familia

Inmigración
Hombre narra cómo fue arrestado violentamente por ICE: “Me pusieron el ‘taser’ dos veces”
1:09

Hombre narra cómo fue arrestado violentamente por ICE: “Me pusieron el ‘taser’ dos veces”

Inmigración
Proyecto de ley abre vía para deportar extranjeros con DUI, incluso residentes permanentes
4 mins

Proyecto de ley abre vía para deportar extranjeros con DUI, incluso residentes permanentes

Inmigración
Patrulla Fronteriza realiza operativo y detiene a dos bomberos que contenían el mayor incendio forestal de Washington
3 mins

Patrulla Fronteriza realiza operativo y detiene a dos bomberos que contenían el mayor incendio forestal de Washington

Inmigración
Siete inmigrantes fueron expulsados de EEUU a Ruanda, según el país africano
3 mins

Siete inmigrantes fueron expulsados de EEUU a Ruanda, según el país africano

Inmigración
Kilmar Ábrego García no puede ser deportado al menos hasta octubre, ordena jueza
4 mins

Kilmar Ábrego García no puede ser deportado al menos hasta octubre, ordena jueza

Inmigración


"Estos que regresaron en teoría son todos los venezolanos que estaban en Guantánamo", dijo a periodistas el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, citado por AFP.

ICE dio a conocer un número mayor de deportados. En su Instagram, dijo que eran 177.

Hasta la tarde del jueves se desconocían las identidades de los venezolanos devueltos a su país. En un comunicado de la Cancillería de Honduras explican que el trasbordo de aviones se dio en la base militar conjunta entre Estados Unidos y Honduras Soto Cano, en Comayagua, a hora y media al noroeste de la capital. Ocurrió a las 12 del mediodía (hora local) y tomó un lapso de unas dos horas.

El traslado ocurre días después de que varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y abogados presentaran una demanda contra el gobierno de Trump para tener acceso a los inmigrantes recluidos en Guantánamo.

Trump había dicho que preparaba las instalaciones para recibir a unos 30,000 inmigrantes sin documentos detenidos.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca aseguró que los primeros vuelos llevarían a Guantánamo miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Bajo esa acusación, Univision Noticias reportó casos de venezolanos que habían sido trasladados a la base tras ser acusados por EEUU —sin evidencias— de ser miembros del Tren de Aragua. En este video se muestra uno de ellos:

Video Fue deportado de EEUU y terminó en Guantánamo por unos tatuajes: lo acusan de pertenecer al Tren de Aragua

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Derechos Constitucionales y el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados en su demanda reclamaron que trasladar a inmigrantes a Guantánamo es la "señal más clara de que el Estado de derecho no significa nada" para el gobierno de Trump.

Presentaron el caso de Eucaris Carolina Gómez Lugo, quien aseguró que supo que su hermano había sido trasladado a Guantánamo tras ver una fotografía en redes y que temía por la seguridad de su familiar.

Relacionados:
DeportacionesVenezuelaOperativos de ICEControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Inmigrantes indocumentadosGuantánamo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD