Más de 170 migrantes venezolanos son repatriados desde Guantánamo, con escala en Honduras

Un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladó este jueves a más de 170 venezolanos desde la base naval de Guantánamo hasta Honduras, confirmó la agencia federal. Allí abordaron otro avión enviado por el régimen de Nicolás Maduro para transportarlos hasta Caracas.

La información fue publicada por ICE en su cuenta de Instagram y luego confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina. En su cuenta de la red social X, el canciller mostró las fotos del avión de la empresa venezolana Conviasa que abordaron los deportados.

"En un trabajo conjunto (...) en cooperación con EEUU y la República Bolivariana de Venezuela, con quienes Honduras tiene relaciones diplomáticas (...) se realizan acciones humanitarias solidarias para el traslado de 174 migrantes venezolanos", escribió Reina.

Honduras aclaró que su participación este jueves en la entrega no lo convierte en "tercer país seguro" o "puente" de migrantes expulsados por la administración de Trump, dijo a la AFP el vicecanciller hondureño, Tony García. "Este es un trasbordo", subrayó.

"En un trabajo conjunto (...) en cooperación con EEUU y la República Bolivariana de Venezuela, con quienes Honduras tiene relaciones diplomáticas (...) se realizan acciones humanitarias solidarias para el traslado de 174 migrantes venezolanos", escribió Reina.



"Estos que regresaron en teoría son todos los venezolanos que estaban en Guantánamo", dijo a periodistas el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, citado por AFP.

ICE dio a conocer un número mayor de deportados. En su Instagram, dijo que eran 177.

🇭🇳🤝🇺🇸 || COMUNICADO:



Por instrucciones de la Presidenta @XiomaraCastroZ, Honduras llevará a cabo Acciones Humanitarias para el traslado de Migrantes entre Estados Unidos y Venezuela.

Hasta la tarde del jueves se desconocían las identidades de los venezolanos devueltos a su país. En un comunicado de la Cancillería de Honduras explican que el trasbordo de aviones se dio en la base militar conjunta entre Estados Unidos y Honduras Soto Cano, en Comayagua, a hora y media al noroeste de la capital. Ocurrió a las 12 del mediodía (hora local) y tomó un lapso de unas dos horas.

El traslado ocurre días después de que varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y abogados presentaran una demanda contra el gobierno de Trump para tener acceso a los inmigrantes recluidos en Guantánamo.

Trump había dicho que preparaba las instalaciones para recibir a unos 30,000 inmigrantes sin documentos detenidos.

La Casa Blanca aseguró que los primeros vuelos llevarían a Guantánamo miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Bajo esa acusación, Univision Noticias reportó casos de venezolanos que habían sido trasladados a la base tras ser acusados por EEUU —sin evidencias— de ser miembros del Tren de Aragua. En este video se muestra uno de ellos:

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Derechos Constitucionales y el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados en su demanda reclamaron que trasladar a inmigrantes a Guantánamo es la "señal más clara de que el Estado de derecho no significa nada" para el gobierno de Trump.