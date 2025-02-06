ICE dice que detuvo en Colorado a 100 sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua

Video Esta hispana ayuda a indocumentados con sus compras para que no salgan a la calle: denuncia amenazas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que arrestó en un complejo de apartamentos en Aurora, Colorado, a más de 100 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

ICE informó que llevó a cabo la operación en la madrugada del miércoles y que involucró a decenas de agentes federales que recorrieron un complejo de apartamentos, puerta por puerta. En el operativo participaron oficiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), os U.S. Marshalls, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el FBI.

100+ members of the violent Venezuelan gang Tren de Aragua were targeted for arrest and detention in Aurora, Colo., today by ICE and its partners @FBI @DEAHQ @CBP @ATFHQ & @USMarshalsHQ in an ongoing investigation. pic.twitter.com/6ipWC3iCMJ — ERO Denver (@ERODenver) February 5, 2025



La ley estatal de Colorado impide a las fuerzas policiales locales colaborar en operativos de inmigración, lo que obligó a ICE a realizar la operación sin apoyo de las autoridades locales.

A pesar de esto, el gobierno federal ha presionado para que las ciudades cooperen más activamente en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados.

La redada se llevó a cabo como parte de la denominada "Operación Aurora" y se produce un día después de que la administración Trump enviara su primer vuelo de migrantes a la Bahía de Guantánamo, afirmando que los deportados eran miembros del Tren de Aragua.

Durante su campaña electoral, Trump hizo de la lucha contra la inmigración una de sus principales promesas, asegurando que tomaría medidas drásticas para detener lo que él describió como una "invasión de ilegales".

Testigos de la redada en Aurora relataron a USA Today escenas de tensión y temor. Un residente del complejo de apartamentos Cedar Run, describió cómo los agentes irrumpieron en el lugar con armas en mano y utilizaron granadas aturdidoras. Martínez afirmó que fue interrogado brevemente antes de ser liberado.

Las autoridades federales justificaron la redada argumentando que la presencia del Tren de Aragua representa un peligro para la seguridad.

Sin embargo, algunos expertos en seguridad han señalado que la presencia de esta pandilla en Estados Unidos es limitada y que su actividad delictiva, aunque real, no alcanza la magnitud de otras organizaciones criminales más establecidas.

Las operaciones contra el Tren de Aragua en Denver y Aurora han incluido allanamientos en clubes nocturnos y residencias, con la incautación de drogas y dinero en efectivo. Los críticos de estas acciones argumentan que los operativos han resultado en la detención de personas sin antecedentes penales.