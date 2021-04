ICE firma acuerdo con la empresa LexisNexis para comprarle datos personales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) firmó un contrato por $16.8 millones para comprarle datos personales a la compañía LexisNexis Risk Solutions , según un reporte de este viernes del medio The Intercept .

Según The Intercept , el aviso publicado por la agencia antes de la adjudicación del contrato solicitaba una base de datos que pudiera "ayudar a la misión de ICE de realizar investigaciones criminales" y que incluyera "una sólida herramienta de investigación analítica para... la exploración en profundidad de personas y vehículos de interés", incluyendo lo que denominó "Suscripción de lector de matrículas".



The Intercept citó un reporte de febrero de The Washington Post que señalaba que el contrato de ICE con CLEAR estaba próximo a expirar y que no estaba claro si el actual gobierno lo renovaría o buscaría un nuevo contrato con otra empresa.