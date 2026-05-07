Deportaciones

Deportaciones masivas: Homan anuncia el despliegue de 7,000 agentes de ICE para cumplir la promesa de Trump

El "zar fronterizo" de Estados Unidos, Tom Homan, habló este jueves de una movilización masiva de recursos y personal de ICE. Por otro lado, el diario USA Today indicó que cientos de nuevos agentes se desplegarán por unos 40 estados. Texas recibirá la mayor cantidad, mientras que Miami, Atlanta, Baltimore, Nashville y Seattle serán otros de los destinos.

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Por:N+ Univision
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Video Tom Homan advierte ola de deportaciones y despliegue de agentes en ciudades santuario

Tom Homan, el conocido "zar de la frontera", sostuvo en una entrevista para la cadena Fox News que unos 7,000 nuevos agentes están siendo desplegados por diferentes estados del país, mientras otros 3,000 se encuentran actualmente en fase de formación en la academia.

"Tenemos 7,000 agentes nuevos a bordo y tenemos a otros 3,000 en formación en la academia", explicó el "zar de la frontera" en la cadena conservadora. "Preveo que las cifras de deportación aumentarán (...) mientras las detenciones en la frontera disminuyen", añadió.

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Homan también hizo referencia al reporte publicado por el diario USA Today, que informó que ICE planea desplegar a unos 330 nuevos agentes en ciudades de más de 40 estados, además de Puerto Rico.

Según esta publicación, Texas recibirá la mayor cantidad, con 49 efectivos desplegados. Algunas ciudades donde se prevé un aumento de la presencia del ICE incluyen Miami, Atlanta, Baltimore, Nashville y Seattle.

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Entre las localidades más pequeñas se incluyen Concho, Arizona; Manhattan, Kansas; y Hot Springs, Dakota del Sur. No quedó claro de inmediato cuántas de las localidades de la lista ya cuentan con presencia del ICE o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ni si los agentes son de nueva contratación o reubicados.

Video Entrevista exclusiva a Tom Homan: habla de la separación de familias y detalla su plan migratorio

La promesa de las deportaciones masivas

Este endurecimiento del discurso y de la operatividad ocurre en un momento de tensión interna dentro del Gobierno. Sectores del ala más dura del trumpismo han cuestionado recientemente la gestión de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, a quien acusan de adoptar un tono excesivamente moderado tras los incidentes de enero en Mineápolis.

En dicho episodio, agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses durante una protesta contra las redadas, lo que obligó a la institución a lanzar una campaña de relaciones públicas para suavizar su imagen.

A pesar de los intentos por mejorar la percepción de la agencia —que incluyeron una reciente publicación de Trump en Truth Social sugiriendo el cambio de nombre a "NICE" (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas)—, Homan ha dejado claro que la prioridad es la ejecución de detenciones y expulsiones.

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El asesor migratorio anticipó un incremento significativo en las cifras de deportación, destacando que el organismo ya realiza cerca de 1.200 arrestos diarios, tras haber cerrado el año pasado con más de medio millón de inmigrantes indocumentados detenidos.

Con este despliegue, la Casa Blanca busca alinearse nuevamente con la meta de campaña de alcanzar un millón de deportaciones anuales, priorizando el control interno en las ciudades mientras, según cifras de la administración, las detenciones en la frontera comienzan a mostrar un descenso.

Video “Estamos mandando un mensaje a todo el mundo, no está bien entrar a este país ilegalmente”: Tom Homan
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