Deportaciones Gobierno de Trump propone aumentar en un 387% la tarifa del formulario I-246 para pedir la suspensión de deportación El Formulario I-246 se utiliza para pedir un ‘stay of removal’, recurso mediante la cual ICE puede aplazar temporalmente la ejecución de una deportación mientras el afectado puede seguir batallando, en el marco del debido proceso, por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

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Los inmigrantes con una orden final de deportación o remoción de Estados Unidos y que soliciten una suspensión temporal, deberán pagar más en corto tiempo una vez el gobierno active la nueva tarifa del formulario I-246.

A través de una publicación en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso aumentar la tarifa del formulario de los $155 dólares actuales a $755 dólares, un incremento del 387%.

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“Dicha tarifa no ha sido ajustada desde 1989. El DHS también propone realizar ediciones técnicas al reglamento sobre las tarifas para la suspensión de deportación y remoción”, se lee en el documento.

El ministerio dijo además que “alienta a todas las partes interesadas a participar en este proceso de elaboración de normas mediante el envío de datos, opiniones, comentarios y argumentos sobre todos los aspectos de esta norma propuesta”.

La solicitud y convocatoria al comentario público se activa en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento (APA), paso sin el cual el gobierno puede ser demandado en los tribunales de justicia.

El DHS dijo que los comentarios que resulten de mayor utilidad “harán referencia a una parte específica de la norma propuesta” que será publicada al término del plazo otorgado, de 60 días.

“Este incremento pondrá todavía más cuesta arriba el defenderse de una deportación”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Para qué se utiliza el formulario I-246

El Formulario I-246 “permite pedir un ‘stay of removal’ (freno de deportación), una figura mediante la cual ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) puede aplazar temporalmente la ejecución de una deportación”, explica Héctor Quiroga, un abogado de inmigración que ejerce en el estado de Washington".

“Aunque no elimina la orden de expulsión ni otorga estatus migratorio, suele convertirse en una herramienta clave para personas que enfrentan circunstancias humanitarias, problemas médicos, procesos pendientes o situaciones familiares complejas mientras intentan evitar una salida inmediata de Estados Unidos”, agregó.

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El DHS justificó el incremento de la tarifa señalando la necesidad de cubrir gastos de procesamiento, entre ellos “todos los costos directos e indirectos en los que incurre cualquier entidad del gobierno federal para suministrar un bien, un recurso o un servicio”.

“Una tarifa de $755 cubriría los costos necesarios para la prestación de servicios de adjudicación, los cuales incluyen atención al cliente, detección de fraudes, verificaciones de antecedentes y tareas administrativas, explicó el DHS.

“El aumento de la tarifa a $755 también reasignaría los costos del procesamiento del Formulario I-246 a aquellos que reciben los servicios directos, garantizando así que los contribuyentes estadounidenses no soporten una carga desproporcionada en la financiación del sistema de inmigración. Este aumento de tarifas se alinea, en términos generales, con la Orden Ejecutiva 14218”, agregó.

El aumento de la tarifa del Formulario I-246 se registra en momentos que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) registra un atasco que supera los 12 millones de solicitudes de beneficios y la semana pasada anunció nuevas medidas de seguridad que obligan a una revisión exhaustiva de la totalidad de casos pendientes de aprobación.