Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

ICE anuncia ofensiva contra empresas que contratan a inmigrantes indocumentados

En una entrevista el domingo con CBS, al jefe interino de ICE se le pidió que confirmara si, además de arrestar a los trabajadores sin permiso planeaba actuar contra las empresas que los contratan. Respondió: "Al cien por ciento".

Univision picture
Por:Univision
Video “Tratan de capturar al trabajador”: ICE anuncia medidas contra empresas que contraten a indocumentados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centrará no solo en detener a inmigrantes indocumentados sino también en tomar fuertes medidas contra las empresas que les dan trabajo, declaró el director interino de la agencia, Todd Lyons, en una entrevista con CBS News.

“No solo nos estamos enfocando en las personas que, ya sabes, están trabajando ilegalmente aquí, sino también en estas empresas estadounidenses que en realidad están explotando a estos trabajadores”, dijo Lyons en la entrevista, con el programa 'Face the Nation'.

Cuando se le pidió que confirmara si, además de arrestar a los trabajadores sin permiso, ICE planeaba responsabilizar a las empresas que los emplean, el alto funcionario respondió: "Al cien por ciento".

En las últimas semanas, las autoridades migratorias han llevado a cabo redadas en lugares de trabajo, una política que promovió el primer gobierno de Trump y que había sido pausada por la administración de Biden. Cientos de presuntos trabajadores ilegales han sido arrestados, incluidos menores de edad.

Esta ofensiva migratoria está teniendo un impacto importante en algunos sectores como la agricultura y la hostelería, al punto de que el mes pasado Trump ordenó a ICE una pausa temporal de las redadas en sitios como restaurantes, granjas y hoteles y el presidente habló de otorgar "un pase" a trabajadores del campo que se encuentran en el país de forma irregular.

Sin embargo, no se concretó y el gobierno no ha dado más detalles. En una conferencia de prensa a principios de este mes, la secretaria de Agricultura de EEUU, Brooke Rollins, declaró que “no habrá amnistía” para los trabajadores agrícolas indocumentados, y que seguirían siendo deportados aunque de forma "estratégica".

En su entrevista con CBS el domingo, el jefe interino de ICE dejó claro que no existe ninguna prohibición para seguir llevando a cabo la aplicación de las leyes migratorias en los centros de trabajo, y que la agencia continuaría haciéndolo, con órdenes de arresto penal contra los empleadores sospechosos de contratar a indocumentados.

"Por eso estamos yendo con órdenes de arresto penales, para centrarnos en estas empresas estadounidenses que intentan ganar un dólar extra a costa de estas personas que vinieron aquí buscando una vida mejor”, declaró Lyons.

Aunque la administración de Trump asegura estar deteniendo a "lo peor de lo peor" y ha intentado criminalizar a los inmigrantes arrestados, sin evidencias, Lyons dijo en la entrevista del domingo que ICE arrestará a cualquiera que se encuentre en el país de forma ilegal, aunque no tenga antecedentes penales.

Lyons dijo que su agencia tiene recursos limitados, y que estos se centrarían en deportar a aquellos inmigrantes que hayan cometido delitos, sin embargo, dejó claro que arrestarían a todos los que se encuentren en el país sin autorización y acusó a las políticas santuario de ser responsables de que sus agentes se tengan que desplegar en las comunidades a realizar los arrestos, pues algunas autoridades locales no entregan a los inmigrantes señalados.

Según Lyons, esto lleva a que haya que actuar directamente en las comunidades y por tanto, ocurran "arrestos colaterales", en referencia a individuos que se encuentran en el país de forma irregular y terminan siendo arrestados también, aunque no eran el objetivo inicial de la operación.

Si ICE se encuentra con alguien “que está en el país ilegalmente, lo detendremos”, aseguró Lyons.

