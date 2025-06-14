Trump ordena una “pausa” a redadas masivas de ICE en restaurantes, granjas y hoteles: reportes

Video “No tengan miedo”: manifestantes reiteran su apoyo a inmigrantes y envían mensaje a Trump

El gobierno de Donald Trump ordenó a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pausar las redadas en la industria agrícola, hotelera y de restaurantes en medio de críticas a los operativos en esos sectores, según reportes.

El diario The New York Times, que reportó primero sobre la pausa, informó sobre el viraje abrupto en la directriz que Trump había dado a la agencia hace apenas unas semanas, cuando comenzaron a intensificarse las redadas en varias áreas del país, en particular en California.

Por separado, el medio NewsNation, cuya línea editorial regularmente se inclina a favor de Trump, también informó sobre el cambio en los operativos de ICE ordenado por Trump.

Otros medios como CBS y The Hill reportaron sobre el cambio en las directrices de Trump citando un correo electrónico interno y tres funcionarios estadounidenses con conocimiento de los nuevos lineamientos.

“La decisión sugiere que la escala de la campaña de deportación masiva del presidente Trump —un tema que está en el centro de su presidencia— está perjudicando a industrias y sectores que no quiere perder”, informó el Times.

El cambio ocurre luego de las protestas en Los Ángeles y otras ciudades del país contra las redadas de ICE, que en varias ocasiones en las últimas semanas han tenido como blanco negocios e incluso cultivos en California e incluso Omaha.

En medio de las tensiones en California, que se avivaron luego del despliegue ordenado por Trump de 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, el presidente dijo en una publicación en TruthSocial que empresarios hoteleros y agricultores le habían dicho que sus redadas estaban afectando sus negocios.

Cambio de rumbo a operativos de ICE fue notificado en un memo a funcionarios

De acuerdo con CBS, el cambio de rumbo ordenado por Trump a ICE fue notificiado en un correo electrónico enviado a nivel nacional a líderes regionales de la agencia que pertenecen a la división que lleva a cabo investigaciones criminales.

“A partir de hoy, suspenda todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento de la ley en lugares de trabajo agrícolas (incluidas las plantas de acuicultura y empacadoras de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento”, escribió en un correo Tatum King, funcionario de ICE, a los líderes regionales, de acuerdo con los reportes.

Sin embargo, en su correo, King agregó que los agentes podían continuar las investigaciones relacionadas con “trata de personas, lavado de dinero y tráfico de drogas en estas industrias están permitidas”.

DHS confirmó a NewsNation, CBS y al Times el cambio de rumbo en los operativos.

Los operativos de ICE llevados a cabo en semanas recientes, particularmente en California, han sido ampliamente criticados a nivel nacional e internacional porque muchos de ellos se han enfocado en negocios como Home Depot, empacadoras de carne y áreas agrícolas.

Videos circulados en redes sociales mostraron recientemente a agentes de ICE persiguiendo a trabajadores que recolectaban productos en un cultivo en el sur de California. Tras las críticas, Trump hizo alusión en sus redes sociales a los impactos en la fuerza laboral de la industria agrícola, hotelera y restaurantera.

“Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política de inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y con muchos años de experiencia, y que esos puestos de trabajo son casi imposibles de reemplazar”, dijo el presidente en las redes sociales.

De acuerdo con el Times, un funcionario del DHS con conocimiento del correo electrónico afirmó que los agentes habían sentido la presión para arrestar a más inmigrantes y el cambio de órdenes los tomó por sorpresa.

“Los agentes aún estaban asimilando las implicaciones a largo plazo sin una señal directa de la Casa Blanca sobre cómo implementar la nueva guía”, agregó el Times, citando a ese funcionario de DHS.

