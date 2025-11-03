Cortes bloquean intento de ICE de deportar un hombre que pasó 43 años preso por un crimen que no cometió

Video Falsos agentes de Inmigración estafan a decenas de familias: consejos para evitar caer en fraudes

Dos tribunales distintos ordenaron a las autoridades de inmigración que no deporten a un hombre de Pensilvania que pasó cuatro décadas en prisión antes de que se anulara su condena por asesinato.

Subramanyam Vedam, de 64 años, se encuentra actualmente detenido en un centro de detención temporal en Alexandria, Luisiana, equipado con una pista de aterrizaje para deportaciones.

Vedam, que es residente permanente, fue trasladado allí desde el centro de Pensilvania la semana pasada, según informaron sus familiares.

Después de esperar más de cuatro décadas para limpiar su nombre tras ser acusado de asesinar a su amigo en 1980, Subramanyam Vedam se preparaba para salir este mes de una prisión en Pensilvania y disfrutar de su libertad. En su lugar, fue recluido en un centro de detención para inmigrantes.

El hombre, de 64 años, que llegó legalmente de India a Estados Unidos cuando tenía 9 meses, fue puesto otra vez bajo custodia federal debido a una orden de deportación de 1999.

Un juez de inmigración suspendió su deportación el jueves hasta que la Oficina de Apelaciones de Inmigración decida si revisará su caso. Esto podría tardar varios meses. Los abogados de Vedam también obtuvieron una suspensión ese mismo día en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Pensilvania, pero indicaron que ese caso podría quedar en suspenso debido al fallo del tribunal de inmigración.

“Fue alguien que sufrió una profunda injusticia”, dijo a AP la abogada de inmigración Ava Benach. “Esos 43 años no son una hoja en blanco. Vivió una notable experiencia en prisión”.

El caso por el que Subramanyam Vedam pasó 43 años en prisión

Vedam y su amigo Thomas Kinser tenían 19 años y eran hijos de profesores de la Universidad Estatal de Pensilvania, a la que asistían como estudiantes.

Un día de diciembre de 1980, Vedam le pidió a Kinser que lo llevara a Lewisburg, Pensilvania para comprar drogas. Kinser nunca fue visto de nuevo, aunque su camioneta fue encontrada fuera de su apartamento.

Nueve meses después, un grupo de excursionistas encontró su cuerpo en un área boscosa a varias millas de distancia de donde fue visto por última vez.

Vedam fue detenido por cargos de drogas durante las investigaciones policiales, y finalmente fue acusado de asesinato. Fue condenado en 1983 y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En el caso de las drogas se declaró inocente de cuatro cargos de venta de LSD y un cargo de robo. Un nuevo juicio de 1988 sobre el caso no ofreció ningún alivio a su situación.

Aunque la defensa cuestionó durante mucho tiempo las pruebas balísticas en el caso, el jurado, que escuchó que Vedam había comprado una pistola calibre .25 a alguien, nunca supo que un informe del FBI sugería que la herida de bala era demasiado pequeña para haber sido causada por esa arma.

Gopal Balachandran, el catedrático de derecho de Penn State que ganó la revocación, halló ese informe mientras investigaba el caso en 2023.

Tras varias audiencias sobre el tema, un juez del condado de Centre anuló la condena y el fiscal del distrito decidió este mes no volver a juzgar el caso.

¿Por qué es complicado el caso migratorio de Subramanyam Vedam?

El caso de Vedam se da en un contexto en el que el gobierno del presidente Donald Trump prometió realizar deportaciones masivas de inmigrantes, principalmente de aquellos que tengan historial criminal.

Durante un tiempo, la ley de inmigración permitía que las personas que habían reformado sus vidas buscaran exenciones de su deportación, pero Vedam no había iniciado el proceso debido a la condena por asesinato.

Los abogados de Vedam, buscan que el hombre sea compensado por los años que pasó injustamente en prisión.

La abogada de inmigración Benach, que suele representar a clientes que intentan permanecer en Estados Unidos a pesar de haber cometido una infracción anterior, considera que el caso de Vedam le parece “verdaderamente extraordinario” dadas las violaciones constitucionales cometidas.

“Cuarenta y tres años de encarcelamiento injusto compensan con creces la posesión con intención de distribuir LSD cuando tenía 20 años”, dijo a AP.

Además, hay suficiente evidencia para demostrar que Vedam reformó su vida. Ya que obtuvo varios títulos tras las rejas, tuteló a cientos de compañeros de prisión y en casi medio siglo en la prisión cometió una sola infracción menor.

Sus abogados esperan que los jueces de inmigración consideren la totalidad de su caso, sin embargo, el gobierno dijo que se opone al esfuerzo en un escrito presentado el viernes pasado.

“Los criminales extranjeros ilegales no son bienvenidos en Estados Unidos”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a AP en un correo electrónico sobre el caso.

Mientras tanto, Vedam permanece en una instalación de 1,800 camas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de Pensilvania.

Vedam podría pasar varios meses más bajo custodia antes de que la Junta de Apelaciones de Inmigración decida si reabre el caso. En un escrito divulgado la semana pasada, funcionarios del ICE dijeron que el tiempo se agotó hace años.

“No ha proporcionado evidencia ni argumento para demostrar que ha sido diligente en la búsqueda de sus derechos en lo que respecta a su estatus migratorio”, escribió Katherine B. Frisch, abogada principal adjunta.

