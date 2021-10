Hallan a dos niñas perdidas vagando cerca de la frontera con México

Entre octubre del año pasado y finales de agosto de 2021, la Patrulla Fronteriza detuvo a 130,710 menores solos en la frontera con México. Por ley, los niños no acompañados de países no fronterizos (excepto aquellos que se determine que sus vidas corren peligro si son expulsados), no pueden ser deportados y sus futuros son resueltos por la Corte de Inmigración.