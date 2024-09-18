‘Hablemos de Inmigración’: hoy a las 7 pm, qué se puede hacer y qué no con una visa B1/B2

Video Propuestas antiinmigrantes se han triplicado en los últimos tres años en EEUU, según informe

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en la red social Facebook, explican qué se puede hacer y qué no con una visa tipo B1/B2 (para viajes de negocios y/o turismo) este miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este).

Y también hablarán sobre qué hacer en caso de que el consulado estadounidense rechace una petición.

PUBLICIDAD

Durante el programa, los expertos explicarán los requisitos, las evidencias que deben presentar cuando se contactan con el consulado estadounidense y cómo prepararse para la entrevista.

Las visas B1/B2 son uno de los documentos de viaje más solicitados para entrar a Estados Unidos. En 2020, se registraron alrededor de 4 millones de ingresos con este tipo de visa y en 2021 fueron 2.7 millones. Pero en el año fiscal 2023 vieron otorgadas más de 10.4 millones de visas B1/B2 en consulados y embajadas estadounidenses en todo el mundo, más que en cualquier año fiscal desde 2016.

Los bajos números en los registros de entrada en 2020 y 2021 obedecen al cierre de las fronteras a causa de la pandemia del COVID.

En ‘Hablemos de Inmigración’, los expertos explicarán si se puede trabajar con la visa B1/B2 en Estados Unidos, qué sucede si el viajero se queda más allá del tiempo permitido o si comete un crimen que conlleve una pena de cárcel.

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el año fiscal 2022 se registraron más de 96 millones de entradas de extranjeros al país. De ellas, un elevado porcentaje estaban relacionadas con las visas B1/B2.

Olmedo dijo que en el programa también se hará hincapié en los derechos o beneficios que otorgan las visas B1/B2.

'Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

PUBLICIDAD

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.