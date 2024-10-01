¿Quieres saber más sobre la extensión de la validez de las 'green cards'? Conéctate a las 7:00 pm (EST) este martes con ‘Hablemos de Inmigración’

Video Gobierno Biden ampliará las restricciones de asilo en la frontera: estas son las nuevas medidas

¿De qué se trata la clave que activa la extensión de la validez de las tarjetas de residencia permanente (green card o tarjeta verde)?

el periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, comentaran sobre el tema en el programa 'Hablemos de Inmigración'

También hablarán sobre por qué millones de residentes permanentes que han esperado más de 10 años no han solicitado la ciudadanía estadounidense por naturalización.

Durante el programa, los expertos explicarán los requisitos para validar la green card, a qué se debe la medida tomada por el servicio de inmigración, cuál es el formulario que se necesita y cuánto cuesta el trámite.

La green card o tarjeta verde se obtiene por medio de una petición familiar I-130, un apetición laboral I-140, a través de un proceso como inmigrante especial, como asilado o refugiado y también califican aquellas víctimas de abuso. Cada una de las categorías de elegibilidad tiene sus propios requisitos. “Los pasos que usted deberá tomar para solicitar una Tarjeta de Residente Permanente variarán según su situación individual”, explica el servicio de inmigración en su página digital.

La agencia federal agrega que usualmente alguien presenta una petición de inmigrante a nombre suyo por lo general se conoce como el patrocinador o la persona que lo pide a usted. Pero en algunos casos, usted puede ser elegible para presentar la petición por sí mismo (autopeticionar).

Después que USCIS apruebe su petición de inmigrante, y si existe una visa disponible en su categoría, “usted presentará la solicitud de Tarjeta de Residente Permanente con USCIS o una solicitud de visa con el Departamento de Estado”, añade.

Seguidamente usted deberá comparecer a la cita de toma de datos biométricos, para proveer sus huellas dactilares, fotografías y una firma. También deberá asistir a una entrevista con un agente federal de inmigración.

Al 30 de junio de 2024 USCIS tenía acumuladas 1.949,814 solicitudes de ajuste I-130 (petición familiar), 94.241 solicitudes I-140 (petición laboral) y 346,111 solicitudes I-90, de reemplazo de la green card.

En ‘Hablemos de Inmigración’, los expertos también explicarán el camino a la ciudadanía para más de 8 millones de residentes legales y los enormes beneficios que tienen si dan el paso más importante del proceso migratorio estadounidense.

Olmedo dijo que en el programa también se hará hincapié en los derechos o beneficios que otorga la ciudadanía, además del derecho a votar en una elección para elegir autoridades a nivel ciudad, estado y nacional.

'Hablemos de Inmigración'

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, coautores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia inmigrantes, con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.