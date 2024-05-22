'Hablemos de Inmigración': Univision Noticias anuncia nueva temporada a través de YouTube

Video ¿Cuáles son los documentos que necesito para empezar mi proceso de ciudadanía?

Este miércoles a las 7 PM (hora del Este), arranca una nueva temporada de ‘Hablemos de Inmigración’, un programa de la redacción de Univision Noticias orientado a servir a la comunidad, escuchar sus dudas de inmigración y brindarles respuestas de expertos en el tema.

Bajo el lema ‘Tú preguntas y nosotros te respondemos', la nueva temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ tiene como objetivo ampliar un espacio de comunicación directa con los usuarios para conocer sus problemas y proporcionarles información para seguir avanzando en sus casos migratorios.

“El poder entregar información a nuestros usuarios para que comprendan sus procesos migratorios es una oportunidad y una responsabilidad”, dice Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Telervisa Univision, co-presentador de ‘Hablemos de Inmigración’.

Olmedo encabeza el programa junto con el periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision Noticias. Ambos diseñaron un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados donde cada miércoles conversarán de las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

El tema del primer programa Hablemos de Inmigración

El primer programa, este miércoles 22 de mayo a partir de las 7 PM (hora del Este) estará enfocado en el trámite para la ciudadanía estadounidense, el mayor privilegio al que puede alcanzar un inmigrante que llega a Estados Unidos en busca del denominado ‘sueño americano’.

¿Cuáles son los principales requisitos? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué cosas no debes hacer durante el trámite de ciudadanía? ¿Quiénes no califican y por qué? “Aclarar dudas despeja el camino hacia la ciudadanía `por naturalización”, dice Olmedo. “La información empodera al inmigrante y facilita el proceso”.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia, entre ellos inmigrantes con preguntas sobre sus casos pendientes, escucharlos y responder con consejos generales.

Los invitados al primer programa de 'Hablemos de Inmigración'

En el primer programa de este miércoles 22 de mayo estarán Teri Arvesú, directora de las campañas 'Hazte Ciudadano' y 'Vota Conmigo' de la cadena Televisa Univision, y el talento de TUDN don Enrique Borja, un exseleccionado de fútbol de México quien acaba de rendir y ganar el examen de ciudadanía y quien ya tiene fecha para jurar como Ciudadano estadounidense por Naturalización.

Junto a ellos, estará la abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, quien fue fiscal de inmigración durante 15 años (durante los gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama), ejerce en Miami, Florida, y colabora frecuentemente con la página de inmigración de Univision Noticias.

Los tres invitados, junto con Olmedo y Cancino, se reúnen este miércoles 22 de mayo a las 7 pm (hora del Este) en 'Hablemos de Inmigración' a través de YouTube en vivo.

El origen de 'Hablemos de Inmigración'

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de 18 Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo se estaban registrando.

Cinco años más tarde, “los usuarios podrán conectarse en vivo, encender la cámara de su receptor móvil y preguntar en vivo. Es todo”, explicó Cancino. “Los abogados conectados en línea responderán de inmediato”.

La meta del nuevo ciclo es aconsejar a los usuarios, advertirles de cometer errores en sus procesos, evitar que caigan víctimas de estafadores e informarlos respecto a cómo defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Muchas veces el desconocimiento de la ley de inmigración, sumado al miedo y mitos creados dentro de la comunidad indocumentada, es paralizante y hace que las personas pierdan tiempo legal valioso para luchar por los derechos de permanencia en Estados Unidos. La creación de un espacio para preguntar en vivo ayuda a una comunidad inmigrante necesitada de información.