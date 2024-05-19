Crecen denuncias de bandas de delincuentes chilenos que habrían entrado a EEUU bajo el 'Programa de Visa Waiver'

Un programa que permite la entrada sin visa a Estados Unidos de ciudadanos de Chile, junto con otros 40 países, vuelve a estar en el centro de las críticas tras la detención de miembros de bandas criminales que saquean casas de lujo en varios estados.

El diario chileno El Mercurio reportó el viernes, citando a medios estadounidenses, que la delincuencia protagonizada por chilenos en Estados Unidos volvió a levantar las preocupaciones de la policía estadounidense. Las autoridades estiman que operan unos 100 grupos o bandas en el país del norte, agregó ese medio.

Los reportes y denuncias precisan que el principal responsable de la situación es el 'Programa de Visa Waiver' (VWP por su sigla en inglés), en el que participan 41 países cuyos ciudadanos entran sin visa a Estados Unidos hasta por 90 días, al término de los cuales deben irse.

El jueves, el periódico NewsNation reportó un alarmante aumento de pandillas chilenas que roban en comunidades estadounidenses. El medio dijo que las bandas criminales “están robando casas estadounidenses” e incluyó en un reportaje la denuncia hecha por el Alguacil del condado de Oakland, Michigan, que culpa al gobierno y al 'Programa de Visa Waiver'.

El sheriff Mike Bouchard dijo a NewsNation que, lo que describió como, equipos de ladrones de América del Sur están utilizando técnicas sofisticadas para irrumpir en casas de lujo y robar millones. Y señala que el programa de visas que utilizan facilita que algunas pandillas internacionales entren al país “y permanezcan aquí sin mucho escrutinio”.

Bouchard añadió a ese medio que la policía de Oakland “cree que los ladrones reciben un entrenamiento sofisticado, enseñándoles técnicas de robo orquestadas profesionalmente”.

Por qué autoridades culpan al 'Programa de Visa Waiver'

El policía señaló que, según la información con la que cuenta su oficina, los grupos que presuntamente perpetran robos en sus comunidades “provienen de Chile, el único país sudamericano que califica para el VWP”, un beneficio autorizado por el Congreso para ciudadanos de países con alto ingreso en viajes de negocios o turismo.

Pero la policía de Oakland estima que el beneficio está brindando a estas personas “un nivel más bajo de escrutinio en la frontera y les permite viajar a los Estados Unidos por hasta 90 días”.

De acuerdo con Bouchard, el número de robos ha llegado a ser tan "abrumador" que la policía de Oakland “ha tenido que pedir ayuda al gobierno federal” para enfrentar el problema. “No vamos a detenerlo como agencia local o incluso con socios estatales y federales. Tiene que ser detenido por una política nacional”, dijo el Alguacil.

El periódico dijo que estos supuestos grupos de ladrones chilenos altamente capacitados roban dinero en efectivo, joyas, cajas fuertes y bolsos de lujo en casas lujosas.

El Mercurio dijo que la embajadora de Estados Unidos acreditada en Santiago, la capital chilena, Bernadette Meehan, dijo que "no diré que Chile esté exento de riesgo de salir del programa, porque siempre debes cumplir con tus requisitos".

En duda participación de Chile en este programa de visas

La denuncia hecha por la policía de Oakland no es la primera que alerta sobre esto. El 25 de abril, Univision Noticias reportó que una filtración de detalles de una reunión secreta entre Meehan y parlamentarios miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados mostró el riesgo de que el país sudamericano sea excluido de un programa.

Una semana antes, el sitio El Mostrador reveló conversaciones entre Meehan y congresistas chilenos relacionadas con las preocupaciones del gobierno de Washington tras el arresto de varios ciudadanos chilenos que entraron a Estados Unidos bajo el VWP acusados de robos en residencias de lujo.

Debido al carácter secreto de la reunión, lo conversado en la audiencia de la Cámara no debía ser compartido. Sin embargo, a causa de la filtración, la embajadora Meehan anunció que suspendía la entrega de informes sobre la permanencia de Chile en el programa.

La reunión se celebró a puertas cerradas el 16 de abril con el objetivo de que la diplomática explicara la situación de Chile con respecto al requisito de viaje luego de numerosas solicitudes de republicanos para eliminar al país de la lista de naciones privilegiadas, explicó el sitio la publicación Mercopress.

No solo las autoridades estadounidenses federales y estatales están preocupadas por el incremento de delitos de robos cometidos por bandas integradas por chilenos que utilizan el VWP para ingresar a Estados Unidos. El sitio Ladevi.cl reportó el 4 de abril que el millonario Elon Musk, presidente de Tesla, Space X y la red social X, antes Twitter, respondió a una publicación de Colin Ruug que mostró un video que explica cómo operan las bandas chilenas para entrar ilícitamente a las casas de Estados Unidos.



Musk escribió en los comentarios de la nota: “Solo empeorará a menos que se tomen medidas”.

Las preocupaciones en Chile por la continuidad en el programa de excepción de visas llevan casi un año, tras un recurso entregado por la embajada estadounidense con una queja de la fiscalía del condado Orange, California, respecto a la escasa colaboración del gobierno de Santiago en la entrega de antecedentes criminales de delincuentes arrestados y acusados de robos en casas de lujo.

A comienzos de junio del año pasado, el gobierno de Chile reconoció estar preocupado y que temía perder el privilegio de quedar fuera del VWP debido a la captura de varios chilenos acusados de robar viviendas en el estado de California.

El ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Alberto van Klaveren, manifestó las preocupaciones del presidente, Gabriel Boric, durante una entrevista concedida a Radio Infinita, en Santiago, capital de Chile. Tras la queja presentada en mayo del 2023, el gobierno chileno se comprometió a colaborar con Washington para mejorar las comunicaciones policíacas entre ambos países.

La cancillería chilena dijo en ese momento que ambos gobiernos “continuaban avanzando en el cumplimiento del plan de trabajo en el marco del VWP solicitado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)".

En julio del año pasado, tras el nerviosismo generado por la queja diplomátioca estadounidense, Van Klaveren dijo que "la firma del convenio de implementación es otro hito de las relaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos, que este 2023 cumplieron 200 años. Seguimos siendo parte del reducido grupo de países que cuentan con el Programa de Exención de Visas ", señaló.

Pero casi un año después y debido a la filtración registrada en abril y la denuncia hecha esta semana por el Alguacil de Oakland se desconoce en qué fase se encuentra la confianza del gobierno de Joe Biden en la participación de Chile en el programa.

El VWP fue establecido en 1986 con el objetivo de eliminar barreras innecesarias para viajar, estimular la industria del turismo y permitir al Departamento de Estado (DOS) enfocar sus recursos consulares en otras áreas. Los ciudadanos de los países del VWP deben cumplir con los requisitos de calificación para viajar sin una visa usando programa y, por ende, algunos no califican para utilizar el beneficio migratorio.

Los viajeros VWP necesitan tener una autorización válida a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) antes de su viaje, pasar por los filtros de seguridad en el puerto de entrada a Estado Unidos y ser registrados en el programa US-VISIT del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Chile estima que cada año unos 350,000 de sus ciudadanos entran a Estados Unidos bajo el VWP.

