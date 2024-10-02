'Hablemos de Inmigración': clave para la extensión automática de la 'green card'
El programa, que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, analizó una clave sin la cual no pueden activar la validez de tu tarjeta verde (green card) por 36 meses. Entérate aquí.
En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, junto al abogado invitado Haim Vásquez, explicaron la clave que activa la extensión automática de las tarjetas de residencia legal permanente (green card).
También respondieron en vivo preguntas de usuarios de Univision Noticias dentro y fuera de Estados Unidos como: ¿Qué pasa si tengo antecedentes criminales?, ¿cuánto debo renovar mi permiso de trabajo?, ¿cuánto conocimiento del inglés debo tener para pedir la ciudadanía?, o ¿cuánto tiempo fuera de Estados Unidos puedo estar siendo residente permanente?
El estatus como residente “no caduca, lo que vence es la tarjeta que otorga el gobierno cuando el extranjero se convierte en residente legal permanente”, explicó Olmedo.
“Desde el 10 de septiembre, el servicio de inmigración (USCIS) extendió automáticamente la validez de las tarjetas por 36 meses para los titulares”, dijo la agencia. Pero existe una clave que activa el beneficio que fue explicado en el programa.
‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).