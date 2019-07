Grupo de DDHH pide a Trump que detenga el envío a México a solicitantes de asilo

El informe de 50 páginas titulado "We Can’t Help You Here": US Returns of Asylum Seekers to Mexico” ("No podemos ayudarlos aquí": EEUU envía de regreso a México a solicitantes de asilo) revela además que el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) se volvió todavía más riesgoso después del 7 de junio, cuando los gobiernos de Washington y México acordaron ampliarlo.

“Viola los DDHH”

Qué dice el informe

Más cuestioamientos

En junio Vásquez dijo: “No estamos preparados. No es mágico esto. No se puede arreglar solo con palabras. Como si los migrantes no tuvieran emociones, sentimientos, enfermedades. Son personas, esto no es magia. Los albergues están saturados, no los están apoyando. México tampoco les garantiza orientación legal en Estados Unidos. Y los abogados probono estadounidenses no pueden trabajar acá. Y una vez que asisten a la primera entrevista, les preguntan si tienen abogado. Dirán que no porque no hay y entonces les darán dos meses más para que lo consigan uno. Y los pocos que hay no alcanzan para los miles de migrantes que buscan asilo”, concluyó.