"Hubo un cambio en el uso de los fondos", explicó Bobby Whithorne, que señala en el correo que la campaña había establecido inicialmente que si no se colectaba la cifra total de mil millones de dólares se devolvería "cada centavo".



Casi un mes después de que inició la campaña no se ha alcanzado la meta. "Eso significa que todos los donantes recibirán un reembolso. Y si uno de ellos no quiere un reembolso y quieren donar su dinero a esta organización (creada para la construcción del muro), deben proactivamente elegir redireccionar su dinero. Si no lo hacen, automáticamente recibirán un reembolso", explica Whithorne, que asegura que todos cuanto dieron dinero serán contactados por GoFundMe vía correo electrónico.