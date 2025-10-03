Gobierno de Trump ofrece $2,500 a menores inmigrantes si aceptan abandonar voluntariamente EEUU: reportes

Video App que alertaba sobre redadas de ICE es retirada por Apple y desata polémica: las noticias del día

El gobierno de Estados Unidos planea dar a los inmigrantes indocumentados menores de edad un incentivo de 2,500 dólares si deciden regresar voluntariamente a sus países de origen, de acuerdo con un documento interno difundido este viernes en medios estadounidenses.

A través de un correo electrónico dirigido a varios refugios de inmigrantes que dependen del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) indicó que los niños de 14 años o más recibirían 2,500 dólares cada uno. A los niños se les dieron 24 horas para responder.

El correo electrónico, al cual tuvo acceso CNN, AP y CBS no especifica cuándo entraría en vigor la oferta.

ICE dijo en el correo que “el pago para apoyar un regreso a casa se proporcionaría después de que un juez de inmigración apruebe la solicitud y el individuo llegue a su país de origen”.

Este es un esfuerzo más del gobierno de Donald Trump para alentar las autodeportaciones. El republicano también ha ofrecido 1,000 dólares a los adultos que abandonen el país voluntariamente.

Las reacciones ante el incentivo que ofrece Trump a inmigrantes menores de edad para que salgan de EEUU

Activistas dijeron que la considerable suma podría impedir que los niños tomen decisiones informadas.

“Para un niño 2,500 dólares podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida, y eso podría hacer que sea muy, muy difícil para ellos sopesar con precisión los riesgos a largo plazo de tomar la salida voluntaria frente a intentar quedarse en Estados Unidos y pasar por el proceso judicial de inmigración al que tienen derecho legalmente”, indicó a AP Melissa Adamson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho Juvenil.

Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, expresó preocupaciones similares sobre la oferta, diciendo a AP que “presiona a los niños a abandonar sus reclamos legales y regresar a una vida de miedo y peligro sin haber recibido una audiencia justa ”.

Desde octubre de 2021, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han arrestado a más de 400,000 niños que cruzan la frontera sin sus padres.

Una ley de 2008 exige que comparezcan ante un juez de inmigración antes de ser devueltos a sus países.

Actualmente, los niños pasan más tiempo en refugios administrados por el gobierno debido a que la administración de Trump los puso bajo un escrutinio más estricto antes de liberarlos con familiares en Estados Unidos para seguir sus casos de inmigración.

El escrutinio adicional incluye toma de huellas dactilares, pruebas de ADN y visitas domiciliarias por parte de agentes de inmigración. Durante el verano, los agentes de inmigración comenzaron a presentarse y arrestar a los padres.

