Trump ofrece $1,000 a inmigrantes por 'autodeportarse'; abogados creen que es una oferta engañosa

Oficiales de inmigración escoltan a inmigrantes que están siendo deportados desde Estados Unidos en Nogales, Arizona, en enero de 2025.

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una mejora en su propuesta para que los inmigrantes sin estatus legal salgan de Estados Unidos por su cuenta: la condonación de multas que, según el departamento, ascienden a casi 3,000 millones de dólares.

La oferta para la 'autodeportación' suena bien en teoría. El gobierno también ha dicho que quienes la acepten podrán conservar el dinero que tienen en Estados Unidos, obtener un vuelo gratis, un estipendio de 1,000 dólares y la posibilidad de reingresar al país legalmente en el futuro. Eso suena mejor que ser arrestado, quedar en detención indefinida, pagar multas adicionales o ser liberado con un grillete en el tobillo y la prohibición de reingresar al país. Y encima de eso la posibilidad de ser deportados a un país desconocido.

Pero muy poco de lo que el DHS promete a través de una campaña publicitaria multimillonaria se corresponde con lo que realmente establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La brecha entre las promesas y la realidad ha llevado a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración a describir los anuncios como "una maniobra profundamente engañosa y poco ética".

Entonces, ¿qué es cierto? A continuación, analizamos con más detalle algunas de las afirmaciones del DHS.

Si me 'autodeporto', ¿podré regresar legalmente a EEUU algún día?

Según la Ley Nacional de Inmigración, la mayoría de los inmigrantes indocumentados que salen del país tras un período de presencia ilegal, ya sea por su cuenta o mediante deportación, enfrentan una prohibición de reingreso al país. Para quienes han estado en Estados Unidos sin documentos durante más de un año, la prohibición es de 10 años. El DHS no ha presentado ninguna solución alternativa para esta prohibición de reingreso, ni está claro que pueda hacerlo, ya que las restricciones fueron establecidas por el Congreso.

Un juez de inmigración puede levantar la prohibición bajo un proceso llamado “salida voluntaria” que -a diferencia de la 'autodeportación' que promueve el gobierno de Trump- tiene una base en la ley.

Aquellos a quienes se les concede la salida voluntaria se van del país con una orden oficial que no los expone a las sanciones más severas y preserva su elegibilidad para ciertas vías de retorno. En cambio, el programa de autodeportación de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utiliza una aplicación para registrar la salida de una persona y no ofrece dicha protección. Los inmigrantes que salen a través de este proceso pueden, sin saberlo, activar barreras para reingresar, una posibilidad que los anuncios de autodeportación no mencionan.

Las personas también pueden enfrentar consecuencias por no presentarse a sus audiencias ante jueces de inmigración después de su salida, ya que no existen instrucciones oficiales y legales sobre cómo informar a la corte de que han abandonado el país mediante la autodeportación. En una entrevista con Fox News, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que habría “documentación” y que funcionarios gubernamentales prometieron que los inmigrantes no serían arrestados ni detenidos cuando intentaran autodeportarse.

Amelia Dagen es abogada senior del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal a inmigrantes. En un comunicado enviado por correo electrónico, afirmó que “las vagas promesas de ‘documentación’ no alivian la preocupación de que quienes no son ciudadanos puedan quedar expuestos a consecuencias legales al salir del país o no asistir a las audiencias tras autodeportarse a mitad del proceso”.

Kristi Noem, confirmada como secretaria de Seguridad Nacional, en una audiencia en el Senado el 17 de enero de 2025. Imagen Susan Walsh/AP

¿Me enfrentaré a multas enormes si no me 'autodeporto'?

El DHS ha amenazado a los immigrantes con multas para incentivar la 'autodeportación', advirtiéndoles de que los extranjeros podrían enfrentar sanciones de casi $1,000 por día si no salen del país después de una orden de deportación. Los expertos legales afirman que esta sanción es, en gran medida, una táctica para intimidar.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, el gobierno puede imponer multas a las personas que aceptaron salir del país y no lo hicieron, o a aquellas con órdenes finales de deportación que aún permanecen en el país.

En 2018, la administración de Trump fue la primera en intentar aplicar la ley, enviando notificaciones masivas de multas —de hasta medio millón de dólares cada una— a quienes tenían órdenes de deportación. El DHS terminó anulando prácticamente todas las multas en 2019 ante la creciente presión legal y las críticas, y no está claro si se cobró alguna de las multas antes de que el gobierno de Biden derogara la política en 2021.

Reuters informó el mes pasado que la segunda administración de Trump envió notificaciones a aproximadamente 4,500 migrantes, por un total de más de 500 millones de dólares en multas.

Las multas son civiles, por lo que no resultan en una condena penal, encarcelamiento ni antecedentes penales. Sin embargo, las multas aún están sujetas al debido proceso mediante una revisión administrativa y, en última instancia, a una acción de cobro civil ante un tribunal federal. Si bien existen pocos precedentes de este escenario, los expertos legales señalan que el gobierno tendría dificultades para implementar este tipo de procedimiento de decomiso de bienes a gran escala, e incluso si lo hiciera, pocos inmigrantes tendrían los recursos para pagar.

¿Podría enfrentar sanciones penales por no registrarme en USCIS?

De manera confusa, existe una multa separada que aplica a quienes no son ciudadanos y son condenados por un delito basado en no registrar su presencia en el país ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

La campaña de autodeportación del gobierno advierte que los inmigrantes sin estatus legal podrían enfrentar sanciones penales, incluyendo una multa de $1,000 y hasta seis meses de cárcel, por no registrarse. Esta amenaza se basa en un estatuto de la época de la Guerra Fría que exige que ciertos extranjeros registren su presencia y domicilio ante el gobierno. No hacerlo puede considerarse un delito menor, pero hay poca evidencia de su uso durante el último medio siglo.

El gobierno ha intentado intensificar los procesos judiciales bajo esta ley, pero hasta ahora, los jueces se han mostrado escépticos respecto a su aplicación, según The Washington Post. Un magistrado de Luisiana señaló en un caso que “no había pruebas de que ninguno de estos acusados supiera que estaba obligado a registrarse... e incluso si lo supieran, hasta hace muy poco, no existía ningún mecanismo para que lo hicieran”.

Esto crea un obstáculo difícil para una ley que exige prueba de un acto intencional. “Tienen que demostrar en un juicio ante un tribunal federal que el extranjero no presentó la solicitud intencionalmente. ¿Cómo van a hacerlo? El acto de no presentar la solicitud no es intencional”, declaró el abogado de inmigración Charles Kuck a The Marshall Project. Señaló que la Quinta Enmienda protege a los inmigrantes de ser obligados a declarar en su contra en tales casos. “No pueden obligarte a declarar, así que no lo haces. Entonces, ¿cómo pueden probarlo? No va a suceder”, dijo Kuck.

Kuck agregó que el gobierno podría perseguir algunos casos, esencialmente para dar un ejemplo, pero que eso no era factible a gran escala.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración calificó los anuncios del DHS como “una táctica engañosa y poco ética”. Imagen John Moore / Getty Images

¿Realmente recibiré el estipendio de $1,000 por 'autodeportación'?

No existe ninguna ley que autorice los pagos a inmigrantes indocumentados, explicó el abogado Raúl A. Reyes en The Hill el mes pasado. “Nada impide que el gobierno simplemente deporte a quienes se inscriben. Ciertamente, no hay garantía de que las personas reciban su estipendio en efectivo una vez que estén fuera del país”, escribió Reyes.

La administración ha buscado cubrir los pagos y otros costos relacionados reutilizando 250 millones de dólares que habían sido reservados para ayudar a los refugiados desarraigados por la guerra y los desastres naturales.

The Marshall Project envió una lista de preguntas al DHS para entender su propuesta de autodeportación, pero no recibió respuestas directas. En su lugar, la agencia envió un comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reiterando la oferta de “apoyo financiero” para quienes se autodeporten. El comunicado de Noem amenazó con multas, arresto y deportación a los inmigrantes que no se vayan.

Las amenazas y ofertas engañosas de 'autodeportación' son particularmente riesgosas, según los abogados de inmigración, porque la campaña se produce en un momento en que los inmigrantes tienen menos acceso a asesoría legal auténtica. A diferencia de lo que ocurre en las cortes criminales, las personas en proceso de deportación no tienen derecho garantizado a un abogado si no pueden pagarlo. Las organizaciones sin fines de lucro, que a menudo dependen de fondos federales, ayudan a cubrir esta carencia.

En abril, la administración de Trump recortó los fondos de un programa que brindaba servicios legales a personas con graves problemas de salud mental en centros de detención migratoria. El gobierno también recortó un programa de educación legal para personas en riesgo de deportación. Una coalición de organizaciones sin fines de lucro está impugnando esta decisión en los tribunales, pero un juez ha permitido que los recortes se mantengan mientras la demanda sigue adelante.

Dagen, el abogado del Centro Amica, dijo que los anuncios del gobierno que alientan a las personas a autodeportarse han reemplazado los volantes en los centros de detención que solían brindar información sobre abogados y consejos legales.

“El mayor problema es que se está eliminando toda la información disponible sobre los derechos y obligaciones de las personas, que se proporcionaba de forma integral, y el único mensaje que la reemplaza es: ‘Salgan del país’”, dijo Dagen. “Y eso está empujando a quienes tienen reclamos válidos a renunciar a sus derechos, a abandonar el debido proceso y a simplemente irse del país.

Dagen afirmó que también han aparecido volantes sobre la autodeportación en los vestíbulos de los tribunales y se han distribuido junto con documentos judiciales. Esto le da a la autodeportación la apariencia de un concepto legal, cuando en realidad no lo es, afirmó. “Uno de los aspectos más importantes de esto es que, en realidad, no significa nada”, afirmó. “No está contemplado en la ley”.

Este artículo es publicado como parte de un acuerdo con The Marshall Project, una organización noticiosa sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia en Estados Unidos. Subscríbete gratis a sus correos informativos y síguelos en Instagram, TikTok, Reddit y Facebook.

