Kilmar Ábrego García es trasladado a un centro de detención en Pensilvania; sus abogados expresan preocupación

Ábrego García no podrá ser deportado al menos hasta octubre tras orden de jueza: las noticias del día

Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por Estados Unidos a su natal El Salvador por error en un caso que se volvió punto de tensión por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, ha sido trasladado de un centro de detención en Virginia a uno en Pensilvania.

Los registros judiciales muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificó a los abogados de Ábrego García el viernes que fue transferido al Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon en Phillipsburg. Se indicó que la ubicación facilitaría el acceso de sus abogados a él.

Sin embargo, los abogados expresaron preocupaciones sobre las condiciones en Moshannon, afirmando que ha habido informes recientes de "agresiones, atención médica inadecuada y alimentos insuficientes" en ese lugar, según un documento presentado en un tribunal federal.

El gobierno de Trump ha afirmado que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él refuta y por la cual no se le ha abierto ningun causa penal.

El gobierno devolvió a Ábrego García a Estados Unidos en junio, pero le presentó cargos de tráfico de personas. Sus abogados han calificado el caso de absurdo y vengativo. Desde entonces, han intentado expulsarlo a al menos dos países africanos.

