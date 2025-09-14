Jueza cuestiona si el gobierno engaña al deportar a inmigrantes a países que no son los suyos: los casos de Ghana

Video Esto se sabe de los cinco inmigrantes deportados por el gobierno Trump a Esuatini: uno es hispano

Una jueza federal se preguntó este sábado si el gobierno de Donald Trump estaba intentando "eludir" las órdenes judiciales que prohíben la deportación de cinco inmigrantes africanos a sus países de origen al enviarlos primero a Ghana, para que luego puedan ser trasladados a sus naciones, en las que podrían enfrentar tortura o muerte.

La jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó al gobierno detallar qué estaba haciendo para asegurarse de que Ghana no enviará a los inmigrantes a otros lugares, lo que violaría las órdenes judiciales.

Uno de los demandantes ya ha sido enviado desde Ghana a su natal Gambia, a donde un tribunal de Estados Unidos había determinado que no podía ser enviado, dijo Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), a Chutkan.

"Esto parece ser un plan específico para eludir estas obligaciones", señaló Chutkan, refiriéndose al envío de los inmigrantes a Ghana por parte del gobierno. "¿Qué pretende hacer el gobierno? Y, por favor, no me digan que no tienen control sobre Ghana porque sé que lo tienen".

Chutkan dio al gobierno hasta las 9:00 pm hora del Este de Estados Unidos para presentar una declaración que detalle cómo estaban tratando de asegurarse de que los otros inmigrantes no fueran enviados indebidamente a sus países de origen desde Ghana.



Elianis Pérez, del Departamento de Justicia, reconoció que le dijo a Chutkan en la corte el viernes que Ghana había prometido que eso no sucedería. Pero argumentó que Chutkan no tenía poder para controlar cómo otro país trata a los deportados.

Pérez señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hace poco este año que el gobierno federal podía seguir enviando inmigrantes a países de los que no son originarios, incluso si no habían tenido la oportunidad de expresar que temían ser víctimas de tortura.

Gelernt, de ACLU, comparó el caso con el de Kilmar Ábrego García, a quien el gobierno de Trump deportó a El Salvador a pesar de una orden judicial que lo prohibía, y luego argumentó que no podía traerlo de vuelta. Después de que múltiples tribunales ordenaron al gobierno "facilitar" su regreso, Ábrego García finalmente volvió a Estados Unidos, donde ahora enfrenta acusaciones de tráfico de personas y otro intento de Trump de deportarlo.

Ghana aceptó acoger a migrantes de África Occidental deportados de EEUU

Ghana aceptó la semana pasada acoger en su territorio a los migrantes de África Occidental deportados por Estados Unidos, según anunció el miércoles el presidente de ese país, John Mahama.

Mahama dijo a la prensa que Ghana accedió a acoger a ciudadanos del este de África, donde un acuerdo regional permite viajar sin necesidad de visado.

"Estados Unidos se puso en contacto con nosotros para que aceptáramos a ciudadanos de terceros países que estaban siendo expulsados de Estados Unidos. Y acordamos con ellos que los ciudadanos de África Occidental serán aceptados", dijo Mahama.

El presidente informó que un "primer grupo" de 14 personas había llegado a Ghana, entre ellas "varios" nigerianos que desde entonces regresaron a su país de origen, aunque no proporcionó fechas.

Con información de AP y AFP.

