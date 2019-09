Fiscalía de Nueva York demanda a ICE por arrestar a inmigrantes fuera de los tribunales

"Al atacar a testigos y víctimas por medio de arrestos, se disuade a los no ciudadanos e inmigrantes de ayudar en la protección y ejecución de las leyes estatales y de sus propios derechos en los tribunales. Como resultado, investigaciones y enjuciamientos válidos se han abandonado o nunca se llevaron a cabo, lo que hace que las comunidades sean menos seguras", dice el comunicado.

En la segunda demanda de este miércoles, presentada por la organización Legal Aid Society y Clearly Gottlieb entre otros, ellos exigen "una orden judicial permanente que ordene la suspensión de los frecuentes operativos de ICE en los tribunales", en nombre de una persona que no es ciudadana, que según la Fiscalía fue víctima de violencia doméstica y necesitaba ir al tribunal para recibir una orden de protección, pero temía ser arrestada por ICE allí.

Entre los otros demandantes están las organizaciones la Sociedad de Ayuda Legal, Make the Road NY (MRNY), el Centro de Justicia Urbana, Sanctuary for Families, The Door, la Coalición del Inmigrantes de NY (NYIC) y los bufetes de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.