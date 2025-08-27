Cambiar Ciudad
Alligator Alcatraz

Jueza niega al gobierno de Trump pausar su fallo sobre el centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz'

La semana pasada Williams ordenó que el centro de detención temporal de inmigrantes 'Alligator Alcatraz' no reciba más detenidos y que algunas partes de las instalaciones sean desmanteladas por violar leyes ambientales, además de que prohibió su ampliación.

Univision
La jueza federal Kathleen Williams rechazó este miércoles la solicitud del gobierno de Donald Trump de pausar su fallo en el que ordena a los funcionarios cerrar las operaciones en el centro de detención de inmigrantes conocido como 'Alligator Alcatraz'.

La semana pasada, Williams ordenó que 'Alligator Alcatraz' no reciba más detenidos y que algunas partes de las instalaciones sean desmanteladas por violar leyes ambientales, además de que prohibió su ampliación.

El gobierno federal pidió el fin de semana a la jueza que suspendiera su fallo mientras se desarrolla un proceso de apelación.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron en su petición que, de cumplirse, la orden emitida la semana pasada por la jueza Williams afectaría la capacidad del gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración.

En breve más información.


