La Casa Blanca respalda al 'zar de la frontera' y rechaza que haya aceptado dinero de agentes encubiertos del FBI

Video Homan fue investigado por un presunto soborno y caso fue cerrado por el DOJ, según reporte

La Casa Blanca apoyó este lunes a Tom Homan, el 'zar de la frontera' tras los informes de que aceptó 50,000 dólares de agentes encubiertos que se hacían pasar por empresarios durante una operación del FBI el año pasado, lo que llevó a una investigación que fue cerrada por el Departamento de Justicia durante la administración de Donald Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el encuentro de Homan con los agentes encubiertos como un intento de la administración de Joe Biden de "atrapar a uno de los aliados y partidarios principales del presidente, alguien que sabían muy bien que ocuparía un cargo gubernamental".

PUBLICIDAD

"La Casa Blanca y el presidente respaldan a Tom Homan al 100% porque él no hizo absolutamente nada incorrecto, y es un servidor público valiente que ha hecho un trabajo fenomenal ayudando al presidente a cerrar la frontera", afirmó.

MSNBC informó primero el sábado que Homan aceptó el dinero durante un encuentro en 2024 con agentes encubiertos que se hacían pasar por empresarios buscando contratos gubernamentales. Homan, según el reporte, sugirió que podría ayudarles a conseguir tales contratos en un segundo mandato de Trump. Dos personas familiarizadas con la investigación, que no estaban autorizadas para hablar del asunto sensible, confirmaron detalles a The Associated Press el lunes. Medios como The New York Times y la agencia Reuters también confirmaron el asuntos con fuentes.

El Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Trump, que cerró la investigación, afirmó que el caso fue "sujeto a una revisión completa", pero las autoridades no encontraron "ninguna evidencia creíble de conducta criminal". Sin presentar pruebas, la Casa Blanca criticó la investigación de la administración Biden como motivada políticamente.

"Los recursos del Departamento (de Justicia) deben mantenerse enfocados en amenazas reales para el pueblo estadounidense, no en investigaciones sin fundamento", dijeron en un comunicado el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche. "Como resultado, la investigación ha sido cerrada".

Difieren la secretaria de prensa de la Casa Blanca y el director del FBI

Leavitt insistió a los periodistas durante una conferencia de prensa el lunes que Homan "nunca recibió los 50,000 dólares a los que se refieren", aunque no explicó con más detalle lo que quería decir. Ni Patel ni Blanche negaron ese detalle en específico al ser consultados sobre el asunto por otros medios.

PUBLICIDAD

La revelación ha generado nuevas preocupaciones sobre la interferencia política en asuntos del DOJ en un momento en que los pedidos de Trump para procesar a quienes ve como adversarios ponen a prueba la tradicional independencia del organismo en la toma de decisiones judiciales.

Trump intensificó su campaña de presión sobre el DOJ durante el fin de semana, llamando públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, a avanzar con casos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el exdirector del FBI James Comey y el senador demócrata por California, Adam Schiff.

"Miren lo que le pasó a Tom Homan, su 'zar de la frontera', quien literalmente aceptó una bolsa con dinero —50,000 dólares— y la investigación se terminó cuando Trump se convirtió en presidente", dijo a ABC News el senador demócrata Chris Murphy. "Ahora hay dos estándares de justicia en este país. Si eres amigo del presidente, un leal del presidente, puedes salirte con la tuya casi con cualquier cosa (...) pero si eres un opositor del presidente, puedes acabar en la cárcel", agregó.

A Homan se le investigó en el DOJ después de que una persona de una investigación separada sugirió que él solicitaba sobornos, dijeron a AP dos personas que confirmaron detalles de la investigación. Una segunda persona señaló que funcionarios discutieron el año pasado cuán fuerte podía ser el caso y qué cargos le podían ser imputados.

La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson dijo que Homan "no ha estado involucrado en ninguna decisión de adjudicación de contratos".

"Esta investigación abiertamente política, que no encontró evidencia de actividad ilegal, es otro ejemplo más de cómo el Departamento de Justicia de Biden estaba usando sus recursos para atacar a los aliados del presidente Trump en lugar de investigar a criminales", dijo Jackson en un comunicado.

PUBLICIDAD

Homan ha sido una figura clave detrás de las políticas migratorias y los esfuerzos de deportación agresivos de Trump, y fue director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la primera administración Trump. Poco después de su victoria en noviembre, el mandatario anunció que Homan sería su 'zar de la frontera' en este nuevo gobierno.

Mira también: