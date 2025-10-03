Cambiar Ciudad
Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Apple cede a la presión del Departamento de Justicia y elimina de su App Store la aplicación que permiten a los inmigrantes rastrear operativos de ICE

Aunque ha sido retirada del mercado de aplicaciones, quienes ya la hayan descargado deberían poder seguir utilizándola.

Univision y Agencias
Por:Univision y Agencias
Video Pam Bondi amenaza con procesar a creador de app que alerta sobre operativos de ICE: ¿podría hacerlo?

Apple eliminó este jueves de su App Store varias aplicaciones que sirven para informar de forma anónima sobre los movimientos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), supuestamente tras la presión del gobierno de Donald Trump.

Las aplicaciones se habían vuelto cada vez más populares entre los inmigrantes en los últimos meses, a medida que la campaña de deportaciones del republicano cobró fuerza en ciudades de todo el país.

Los funcionarios del gobierno las habían criticado duramente.

Estas son las aplicaciones para rastrear a ICE que Apple borró de su tienda

Las populares aplicaciones de rastreo ICEBlock y ICE Tracker ya no están disponibles en la App Store de Apple desde la última hora del jueves. Mientras que Coqui App aún está disponible.

Apple anunció que borró aplicaciones similares, pero no detalló cuáles.

En una declaración a medios estadounidenses, la empresa dijo: "Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados a ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store".

Por su parte, el desarrollador de ICEBlock expresó su descontento.

"Acabamos de recibir un mensaje de Apple App Review de que ICEBlock ha sido eliminada de la App Store debido a "contenido objetable'", dijo la cuenta de ICEBlock en una publicación en las redes sociales.

"Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto!", agrega la publicación.

El desarrollador dijo el mes pasado que tenía más de 1 millón de usuarios.

Aunque ha sido retirada del mercado de aplicaciones, quienes ya la hayan descargado podrán seguir utilizándola.

¿Por qué el gobierno de Trump pidió que se eliminaran estas aplicaciones?

La fiscal general Pam Bondi declaró a Fox News en junio que las aplicaciones de crowdsourcing que permiten a la gente comunicar la ubicación de los agentes de la ley no están permitidas, refiriéndose específicamente al desarrollador de ICEBlock, Joshua Aaron.

Por lo que el Departamento de Justicia "se había puesto en contacto con Apple para exigirle que retirara la aplicación ICEBlock de su App Store, y Apple así lo ha hecho", dijo en otra entrevista este jueves al mismo medio.

"Lo estamos vigilando y más vale que tenga cuidado porque no es un discurso protegido por la Constitución", dijo Bondi.

