Gobierno de Trump demanda a Boston por sus políticas de 'ciudad santuario' que limitan su cooperación con ICE

El gobierno de Donald Trump demandó este jueves a Boston y a su alcaldesa, la demócrata Michelle Wu, por sus políticas de 'ciudad santuario' que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales.

La demanda argumenta que estas políticas son ilegales bajo la ley federal, y que la negativa de la ciudad a cooperar con las autoridades de inmigración habría resultado en la liberación de criminales peligrosos que deberían ser deportados.

"La ciudad de Boston y su alcaldesa han sido algunos de los peores infractores en EEUU en relación con las políticas santuario; aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la Justicia", afirmó la fiscal general Pam Bondi.

La alcaldesa Wu respondió en un comunicado que Boston “defenderá vigorosamente" sus leyes y "los derechos constitucionales de las ciudades”.

"No sorprende este ataque inconstitucional contra nuestra ciudad", dijo. "Boston es una comunidad próspera, el centro económico y cultural de Nueva Inglaterra, y la ciudad más segura del país —pero este gobierno está decidido a atacar a nuestra comunidad para promover su propia agenda autoritaria", criticó.

El gobierno federal ha presentado demandas similares contra otras ciudades, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Denver y Rochester, Nueva York.

La alcaldesa de Boston ya había criticado las "amenazas" del gobierno federal y su interferencia en la seguridad de la ciudad

Wu ya había manifestado hace algunas semanas al Departamento de Justicia que el gobierno federal no puede interferir en la seguridad pública local.

La alcaldesa había respondido a las declaraciones de Bondi calificándolas como "amenazas de enjuiciar a oficiales locales y retener fondos federales a menos que Boston acepte participar en deportaciones en masa".

En esa misiva, que publicó en redes sociales, Wu dijo que Boston cumple las leyes, y que "la Constitución establece que los gobiernos locales, los más cercanos a las personas, tienen la autoridad para dictaminar las políticas de seguridad pública, sin la amenaza de una interferencia fuera de ley por el gobierno federal".

Boston ya había sido incluida a principios de agosto por el gobierno de Trump entre una veintena de ciudades que, en su opinión, "impiden la aplicación de la ley".

El zar de la frontera, Tom Homan, anunció la semana pasada que habrá un "aumento" de las operaciones en las 'ciudades santuario' que "se niegan a trabajar con ICE”.

