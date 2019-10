Familias separadas y el miedo a ser hallado por ICE: Netflix muestra en una serie la situación de los migrantes en la era Trump

Con esa frase comienza el documental de seis episodios, con historias no solo de familias latinoamericanas, sino también de Israel, Laos y África, todas intentando llevar una vida normal aunque con el fantasma de que un día cualquiera de ellos podría ser detenido y deportado, sin importar si sus faltas son menores. Y sus temores no son infundados, se sostienen por el discurso que el propio mandatario ha mantenido desde la campaña de 2015 y que ha permeado hondo en ciudadanos estadounidenses que terminan repitiendo frases con tonos de discriminación y odio, como: "Ellos tienen enfermedades que nosotros ya hemos erradicado" o "no tienen consideración con nuestras leyes, no son de este país".