Exigen al gobierno de Trump que muestre documentos sobre la respuesta a la pandemia en cárceles de ICE

La respuesta del gobierno de Donald Trump a la pandemia en los centros de detención de inmigrantes sigue causando preocupaciones, no solo por el nivel de contagios de covid-19 reconocidos hasta ahora, sino también por los protocolos implementados desde el comienzo de la emergencia de salud pública para evitar que el nuevo coronavirus se propagara en el interior de las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Una cuestión de vida o muerte"

“ICE ha demostrado una y otra vez que no puede proteger la salud y la seguridad de las personas que detiene. Las condiciones de detención solo se han deteriorado bajo el gobierno de Trump y en una pandemia global son especialmente mortales”, agregó.

El centro con más casos positivos de covid-19 entre agentes es la cárcel de ICE en Alexandria (Louisiana), con 15, seguido por Otay Mesa en San Diego (California), con 11. Otros 116 agentes que no laboran en centros de detención también arrojaron positivo en pruebas para detectar el covid-19.

“Sigue entrando gente”

“Estamos alarmados por esta situación”, indicó durante una llamada telefónica. “Y como no están habiendo deportaciones a Venezuela, porque el gobierno no nos acepta, algunos llevamos aquí 14 meses y no nos dan respuesta", agregó.