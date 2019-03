El inmigrante que fue chofer de la familia de Trump y ahora está detenido por ICE

Un reporte de The New York Times revela que Tamas, oriundo de Rumania y con tarjeta de residencia permanente, estaba tramitando su ciudadanía cuando las autoridades habrían encontrado en sus antecedentes penales una acusación en ausencia por "fraude de seguros" en su país natal.



"Durante ocho meses, el señor Tamas, de 38 años, ha estado encerrado en un centro penitenciario a seis horas en automóvil de su familia mientras lucha en una prolongada batalla legal para permanecer en los Estados Unidos. Durante ese tiempo, no ha visto ni una sola vez a su esposa, un hijo de 11 años y una hija de ocho años, que padece una cardiopatía congénita", se lee en el reporte del diario The New York Times.