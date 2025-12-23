Corte Suprema Corte Suprema rechaza pedido de Trump para desplegar la Guardia Nacional en Chicago La Corte Suprema rechazó este martes la solicitud del gobierno de Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar su campaña de represión migratoria. Aunque no es una sentencia definitiva, podría afectar a otras demandas que impugnan los intentos del gobierno de desplegar militares en ciudades gobernadas por los demócratas.

La Corte Suprema rechazó este martes la solicitud de la administración Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar su campaña contra la inmigración, lo que supone una importante derrota para los esfuerzos del presidente de enviar tropas a ciudades estadounidenses.

Los magistrados rechazaron la solicitud de emergencia de la administración republicana de revocar una sentencia de la jueza federal April Perry que había bloqueado el despliegue de tropas. Un tribunal de apelaciones también se había negado a intervenir. La Suprema Corte tardó más de dos meses en actuar.

Tres jueces, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, expresaron públicamente su desacuerdo.

La orden del máximo tribunal no es una sentencia definitiva, pero podría afectar a otras demandas que impugnan los intentos del presidente Donald Trump de desplegar al ejército en otras ciudades gobernadas por los demócratas.