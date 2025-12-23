Corte Suprema

Corte Suprema rechaza pedido de Trump para desplegar la Guardia Nacional en Chicago

La Corte Suprema rechazó este martes la solicitud del gobierno de Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar su campaña de represión migratoria. Aunque no es una sentencia definitiva, podría afectar a otras demandas que impugnan los intentos del gobierno de desplegar militares en ciudades gobernadas por los demócratas.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video El DOJ demanda al gobernador de Illinois por una ley que protege a inmigrantes: las noticias del día

La Corte Suprema rechazó este martes la solicitud de la administración Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar su campaña contra la inmigración, lo que supone una importante derrota para los esfuerzos del presidente de enviar tropas a ciudades estadounidenses.

Más sobre Corte Suprema

Corte Suprema revisará la autoridad del gobierno para limitar el acceso al asilo en la frontera
4 mins

Corte Suprema revisará la autoridad del gobierno para limitar el acceso al asilo en la frontera

Inmigración
'Kavanaugh stops': cómo una decisión de la Corte Suprema dio luz verde al perfil racial en operativos de ICE
8 mins

'Kavanaugh stops': cómo una decisión de la Corte Suprema dio luz verde al perfil racial en operativos de ICE

Inmigración
Cinco cortes han rechazado el plan de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento
5 mins

Cinco cortes han rechazado el plan de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento

Inmigración
Corte Suprema permite a Trump retirar el TPS a más de 300,000 venezolanos
2 mins

Corte Suprema permite a Trump retirar el TPS a más de 300,000 venezolanos

Inmigración
Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema poner fin al TPS para más de 300,000 venezolanos
2 mins

Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema poner fin al TPS para más de 300,000 venezolanos

Inmigración
Expulsar a inmigrantes a países que no son los suyos pone en riesgo sus derechos fundamentales, según juristas y expertos
4 mins

Expulsar a inmigrantes a países que no son los suyos pone en riesgo sus derechos fundamentales, según juristas y expertos

Inmigración
Ciudadanía por nacimiento: cómo la decisión de la Corte Suprema dejará a miles de niños de inmigrantes por nacer sin ese derecho
6 mins

Ciudadanía por nacimiento: cómo la decisión de la Corte Suprema dejará a miles de niños de inmigrantes por nacer sin ese derecho

Inmigración
¿Qué pasa con el TPS de 350,000 venezolanos y sus permisos de trabajo? Nadie puede responder con certeza
4 mins

¿Qué pasa con el TPS de 350,000 venezolanos y sus permisos de trabajo? Nadie puede responder con certeza

Inmigración
Ciudadanía por nacimiento: 3 preguntas de la Corte Suprema que pueden definir su decisión sobre el poder de los tribunales frente a las órdenes de Trump
7 mins

Ciudadanía por nacimiento: 3 preguntas de la Corte Suprema que pueden definir su decisión sobre el poder de los tribunales frente a las órdenes de Trump

Inmigración
Cómo el fin de la ciudadanía por nacimiento multiplicaría la población indocumentada en Estados Unidos
4 mins

Cómo el fin de la ciudadanía por nacimiento multiplicaría la población indocumentada en Estados Unidos

Inmigración

Los magistrados rechazaron la solicitud de emergencia de la administración republicana de revocar una sentencia de la jueza federal April Perry que había bloqueado el despliegue de tropas. Un tribunal de apelaciones también se había negado a intervenir. La Suprema Corte tardó más de dos meses en actuar.

PUBLICIDAD

Tres jueces, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, expresaron públicamente su desacuerdo.

La orden del máximo tribunal no es una sentencia definitiva, pero podría afectar a otras demandas que impugnan los intentos del presidente Donald Trump de desplegar al ejército en otras ciudades gobernadas por los demócratas.

Más información en breve

Relacionados:
Corte SupremaGuardia NacionalDonald TrumpChicago - Illinois

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX