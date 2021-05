Estos son los trámites migratorios en los que el gobierno no pedirá datos biométricos

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que suspendía temporalmente a partir del 17 de mayo “los requisitos de servicios biométricos” para ciertos solicitantes del Formulario I-539 (Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante) cuando tramiten una extensión de estadía o un cambio de estatus de no inmigrante H-4, L-2 y E.

Quiénes se benefician

A discreción de la agencia

Herencia de atrasos

La suspensión temporal de la toma de datos biométricos obedece principalmente a las demoras en los trámites heredados del gobierno de Donald Trump y que impactan en el procesamiento de los formularios I-539 para no inmigrantes H-4 (cónyuges e hijos de no inmigrantes H-1B), no inmigrantes L-2 y ciertos no inmigrantes E .