Los países que más se benefician del 'parole' humanitario

Un beneficio migratorio conocido como 'parole' humanitario, que faculta a ciudadanos extranjeros que no tienen una visa para viajar y entrar a Estados Unidos y que de otra manera resultarían inadmisibles o inelegibles, se trata solo de un permiso temporal para que el titular legalice su permanencia por cualquier vía legal disponible.

Así lo recuerda un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, donde los investigadores advierten que sólo el 37.7% de los casos registrados durante el año fiscal 2023 fueron admitidos por los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) cuando se presentan en uno de los poco más de 300 puertos fronterizos terrestres, aéreos y/o marítimos habilitados.

Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias reiteraron que un permiso, visa o autorización previa para entrar a Estados Unidos no garantiza que el extranjero tiene garantizada su entrada a Estados Unidos. “Recordemos que la emisión de una visa todavía no garantiza el ingreso al país, eso lo determina el agente de la CBP cuando la persona de presenta en el `puerto de entrada, quien tiene la discrecionalidad de permitir o rechazar la admisión”, dice Armando Olmedo, co-presentador del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite cada miércoles a las 7 PM por los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube, y Univision Noticias en la red social Facebook.

“Cuando los extranjeros llegan a uno de los más de 300 puertos de entrada de EEUU, ya sea a lo largo de la frontera o en un aeropuerto internacional, los funcionarios fronterizos deben evaluar si cada persona puede demostrar que se le permite ingresar al país, es decir, si es admisible o si no es admisible, es decir, inadmisible”, se lee en el reporte.

El estudio explica que los funcionarios del puerto de entrada (agentes federales de la CBP), “pueden permitir la entrada temporal de personas y familias mediante el ejercicio de disposiciones legales específicas para la libertad condicional humanitaria”. Y que “en virtud de la libertad condicional humanitaria, a los ciudadanos extranjeros se les otorga un a permiso de entrada temporal por una razón humanitaria urgente o un beneficio público significativo”.

Qué dice el informe del TRAC

El informe indica que, según los registros internos caso por caso actualizados hasta julio de 2024 que acaba de obtener 4l TRAC, “la cantidad de extranjeros inadmisibles que llegan a los puertos de entrada ha aumentado sustancialmente en los últimos años, al igual que el porcentaje de esos ‘inadmisibles’ a quienes se les ha permitido ingresar al país en virtud de la autoridad de libertad condicional humanitaria”.

Los investigadores precisaron además que, durante el año fiscal 2023, funcionarios federales de inmigración otorgaron la libertad condicional humanitaria al 37.7% de todos los inadmisibles. Durante el año fiscal 2024 la cifra fue ligeramente inferior, alcanzando el 37.2%.

Los datos revisados por el TRAC muestran además que “los aumentos en la cantidad y la proporción de estos migrantes a los que se les otorga la libertad condicional humanitaria generalmente coinciden con los eventos mundiales y la creación de programas especiales de libertad condicional humanitaria”.

Por ejemplo, agrega, se produjo un pico durante el año fiscal 2014-2016, cuando el 40.5% de todos los inadmisibles ingresaron en virtud de la libertad condicional humanitaria. Esto se explica por el gran número de personas admitidas de Cuba autorizadas por el Programa de Libertad Condicional para la Reunificación Familiar Cubana (CFRP).

Por su parte, en abril de 2022 tras la invasión de rusia a Ucrania, el gobierno de Biden anunció un parole humanitario para ciudadanos ucranianos a quienes se permite el ingreso temporal al país por razones humanitarias previa aprobación de un patrocinador por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En abril de ese año el programa fue ampliado a Venezuela y en enero de 2023 extendido a Cuba, Haití y Nicaragua para bajar la presión de ingresos indocumentados en la frontera con México.

“El componente más grande hasta ahora durante el año fiscal 2024 han sido los haitianos, que actualmente representan el 32%”, indica el informe. “Los venezolanos también se convirtieron en un componente significativo durante el año fiscal 2023, cuando los migrantes de este país aumentaron repentinamente de prácticamente el 0% por ciento al 17%”, apunta.

Qué dice la ley sobre el ‘parole humanitario’

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) “le permite al secretario de Seguridad Nacional hacer uso de su discreción para otorgar permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero que solicite admisión temporal a Estados Unidos por razones humanitarias o en beneficio público significativo”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia encargada de procesar la ‘libertad condicional humanitaria’

La agencia federal que opera bajo el mando del DHS, agrega que “una persona que viene a Estados Unidos bajo una autorización de permiso de permanencia temporal no es admitida formalmente a Estados Unidos para propósitos de la ley de inmigración”. Y precisa que el permiso de permanencia temporal (“parole”) “no tiene el propósito de ser utilizado únicamente para eludir el trámite de visa y los plazos de procesamiento normales, evitar el procesamiento de exenciones de inadmisibilidad, o para remplazar los canales establecidos para procesamiento de refugiados”.

En cuanto a los países beneficiarios del beneficio, el estudio del TRAC resalta que, “el aumento en el número y la proporción de estos migrantes a los que se les concede libertad condicional humanitaria generalmente coincide con los acontecimientos mundiales y la creación de programas especiales de libertad condicional humanitaria”.

Cita en particular la entrada de cubanos entre los años fiscales 2014-2016 mediante el Programa de Libertad Condicional para la Reunificación Familiar Cubana (CFRP, por sus siglas en inglés), creado en 2027. “Permitió a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes solicitar libertad condicional para sus familiares en Cuba. Si se les otorgaba la libertad condicional, estos familiares [venían]… a los Estados Unidos sin esperar a que sus visas de inmigrante estuvieran disponibles”, explica.

Una vez en Estados Unidos, los beneficiarios del Programa CFRP “podían solicitar autorización de trabajo mientras esperaban para solicitar el estatus de residente permanente legal”.

Los datos muestran además que, durante el año fiscal 2012, “solo el 1% de los que recibieron libertad condicional humanitaria eran cubanos”. El porcentaje aumentó al 27% en el año fiscal 2013, al 47% en el año fiscal 2014, al 57% en el año fiscal 2015 y al 59% durante el año fiscal 2016. “Después de eso, cayó a prácticamente el 0 por ciento durante los años fiscales 2020-2022”.

El porcentaje de ingreso de cubanos volvió a crecer tras el anuncio del parole humanitario firmado ñor el presidente Joe Biden en enero de 2023 junto con Haití, Nicaragua y Venezuela, este último autorizado desde octubre del 2022.

El último informe de la CBP

A mediados de agosto la CBP publicó un reporte respecto a los hallazgos (detenciones) registradas por la Patrulla Fronteriza durante el mes de julio en la frontera con México, que permanece cerrada desde junio domo parte de una severa restricción del gobierno de Biden para controlar el cruce indocumentado.

La agencia dijo que, tras el anuncio el 5 de enero de 2023, cuando e DHS activó el Parole Humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que otorga autorización para viajar a Estados Unidos de manera segura, ordenada y legal a ciertos ciudadanos de esos cuatro países que tienen un patrocinador autorizado, hasta fines de julio de 2024 han ingresado más de 520,000 personas bajo esta categoría.

Los beneficiarios del programa se someten y superan una verificación de antecedentes y de seguridad rigurosa, y cumplen con otros criterios de elegibilidad, una vez que compran sus propios boletos de avión comercial, explica el reglamento. Y los titulares reciben un permiso de dos años de permanencia y un permiso de trabajo. Durante ese tiempo deben ajustar sus estatus a permanente por cualquier otra vía legal disponible, entre ellas el asilo.

Los datos revelan que, entre los 520,000 extranjeros autorizados para viajar, se cuentan 110,000 cubanos, 211,000 haitianos, 95,000 nicaragüenses y 118,000 venezolanos. De ellos, fueron admitidos 109,000 cubanos, 205,000 haitianos, 90,000 nicaragüenses y 115,000 venezolanos, quienes llegaron legalmente y obtuvieron el 'parole humanitario'.

Pero el programa no ha estado ausente de controversias. A principios de agosto fue pausado tras un informe interno que reveló fraude en el procesamiento de solicitudes de patrocinadores. “El DHS suspendió temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para nuevos beneficiarios” del programa, y “está trabajando para reiniciar el procesamiento de solicitudes lo más rápido posible, con las salvaguardas adecuadas”, aseguró la agencia en esa ocasión.

Además, el DHS dijo a Univision Noticias que había tomado la medida tras la detección de fraude durante el proceso. "El DHS cuenta con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración", dijo el DHS en un comunicado. Y agregó que “cuando se identifica un fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) investigará y litigará los casos", precisó.

Los litigios, agregó, serán ventilados "en la Corte de Inmigración y remitirá los casos penales al Departamento de Justicia" para que esta instancia emita Notificaciones de Comparecencia (NTA), documento que por lo general inicia un proceso de deportación.

La suspensión "significa que nada se está procesando hasta nuevo aviso y el gobierno ponga en marcha un mecanismo seguro para procesar solicitudes y otorgar permisos", dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. "Y si las personas son halladas culpables de fraude, el parole les será caducado, y tanto el titular como el patrocinador podrían enfrentar cargos criminales", advirtió.