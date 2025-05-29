Cómo la orden de una jueza contra la eliminación del 'parole' humanitario beneficia a miles de inmigrantes

Una jueza federal suspendió de forma inmediata y temporal la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump de dejar sin efecto los beneficios de permisos humanitarios para cientos de miles de personas a las que se les permitió entrar y vivir temporalmente en Estados Unidos .

La decisión emitida el miércoles representa un nuevo revés jurídico a los planes de Trump de ejecutar una severa política migtatoria de 'tolerancia cero' y llevar a cabo deportaciones a gran escala. Pero abogados advierten que el fallo es temporal y, de momento, se desconoce su impacto inmediato.

La jueza Indira Talwani, en Boston, Massachusetts, emitió un dictamen a favor de una demanda presentada por un grupo de personas que ya habían sido admitidas legalmente a Estados Unidos, pero vieron interrumpidos los trámites de procesamiento de sus beneficios debido a la cancelación ordenada por el gobierno.

Estos cubren permisos que beneficiaron a afganos, ucranianos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y niños originarios de países centroamericanos, quienes intentan reunirse con sus padres o familiares ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos, entre otros.

Talwani, quien fue nombrada al cargo por el presidente Barack Obama, dijo que dos de las órdenes de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para suspender beneficios a la espera de una revisión adicional probablemente no sobrevivirían una impugnación.

"Este tribunal enfatiza, como lo hizo en su orden anterior, (emitida en abril) que no es de interés público crear una situación en la que cientos de miles de personas, en el transcurso de varios meses, se encuentren ilegalmente en el país, de modo que no puedan trabajar legalmente en sus comunidades ni proveer para sí mismos y sus familias", escribió Talwani en la resolución de 49 páginas.

Qué significa la orden de la jueza para miles de inmigrantes que entraron a EEUU con parole humanitario

Según un reporte de la cadena CBS, la orden judicial podría beneficiar a cerca de 900,000 inmigrates en total, entre ellos unos 240,000 ucranianos admitidos durante el gobierno de Biden a través de un programa conocido como 'Uniting for Ukraine'.

También podría beneficiar a otros 530,000 haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses que ingresaron en el gobierno anterior protegidos por un programa especial, previa autorización, por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la figura de un patrocinador ciudadano estadounidense o residente permanente.

De acuerdo con datos del DHS, en total, los programas de permisos humanitarios permitieron la entrada legal a Estados unidos de 875,000 inmigrantes.

Ahora, la jueza ordenó al gobierno reactivar las solicitudes migratorias hechas por los beneficiarios de esos programas una vez que llegaron a Estados Unidos bajo el parole humanitario ofrecido por la administración anterior.

Cabe señalar que, en el caso del parole humanitario, los innigrantes solo tienen dos años para cambiar su estatus a otro permanente disponible, como el asilo. Si no actúan de manera proactiva, al término de esos dos años el inmigrante debe abandonar Estados Unidos o el DHS iniciará un proceso de deportación.

José Guerrero, abogado de inmigración, explicó a Univision que, a partir de la orden de Taiwani, el gobierno debe reanudar el análisis de las aplicaciones migratorias presentadas por los beneficiarios de los programas humanitarios.

Otros expertos consultados por Univision Noticias indicaron que el DHS revisará caso por caso las peticiones de beneficios solicitados por las personas aprobadas para tales programas que están protegidos por los tribunales.

“Básicamente esta orden le ordena al gobierno reanudar el procesamiento de las aplicaciones de personas que entraron bajo parole humanitario”, dijo Guerrero.

Gobierno de Trump no dio “explicación razonada” sobre pausa de parole humanitario, resuelve jueza

Una de las órdenes "no brinda una explicación razonada" para justificar las acciones que el gobierno de Trump tomó para cancelar los beneficios de programas de la era Biden, escribió la jueza en su resolución.

"La 'pausa' ha estado en vigor durante tres meses; la pausa es, para fines prácticos, una suspensión indefinida", escribió.

Previamente, la misma jueza había bloqueado los intentos del gobierno de revocar el parole humanitario de miles de inmigrantes, aunque el gobierno federal busca revertir esa orden ante la Corte Suprema.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios presentada por la agencia de noticias The Associated Press ( AP).

Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes presentó su demanda contra el gobierno federal a principios de este año por poner fin a la herramienta legal que ha sido utilizada por presidentes desde hace años para permitir que las personas originarias de países en guerra o con inestabilidad política puedan ingresar y vivir temporalmente en Estados Unidos.

Trump ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes lleguen al país e implementando sus promesas de campaña para deportar a personas que, según la Casa Blanca, se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Entre los demandantes se incluye a ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de que el gobierno de Trump pusiera fin a lo que calificó como el "abuso generalizado" de los permisos humanitarios.

Pueden permanecer legalmente en Estados Unidos hasta que expire su permiso, pero el gobierno federal dejó de procesar sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que podrían permitirles quedarse más tiempo.

Ninguno está identificado por su verdadero nombre por temor a ser deportados. Entre ellos se encuentran Maksym y Maria N., una pareja ucraniana; Alejandro N., quien huyó de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre; y Omar N., quien colaboró durante más de 18 años con el Ejército de EEUU en su país natal, Afganistán.

Con información de The Associated Press.

