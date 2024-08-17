Por qué la frontera con México sigue cerrada para inmigrantes si las detenciones de indocumentados cayeron más de un 30% en julio

Video 'Parole in Place': estos son los documentos que debes alistar para aplicar al programa migratorio

Los encuentros llevados a cabo por agentes de la Patrulla Fronteriza (BP) en julio “fueron un 32% más bajos que en junio de 2024 y fueron el total mensual más bajo a lo largo de la frontera suroeste desde septiembre de 2020”, según un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), publicado la noche del viernes.

“Las cifras totales de julio entre los puertos de entrada también son más bajas que en julio de 2019, y más bajas que el promedio mensual de todo 2019, el último año comparable antes de la pandemia”, se lee en el reporte.

Sin embargo, a pesar de la disminución en el número de arrestos de extranjeros que no tienen una razón legal para permanecer en Estados Unidos, la frontera seguirá cerrada, una cuestionada medida que restringe severamente la política de asilo.

Esto se debe a que el promedio semanal se mantiene por encima del umbral estipulado en junio en una proclama firmada por el presidente Joe Biden, por lo que seguirá cerrada hasta un nuevo reporte.

Los números de julio de la CBP sobre las detenciones en la frontera con México

La agencia federal explicó que la orden emitida por Biden en junio “para suspender temporalmente el ingreso de ciertos no ciudadanos a través de la frontera sur, incluidas las fronteras terrestres del suroeste y la costa sur, y la norma final provisional conjunta complementaria (IFR) emitida por los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ) ya han estado en vigencia durante siete semanas”.

Durante este periodo de tiempo, agrega el informe, “ayudó a reducir la cantidad de encuentros en nuestra frontera suroeste en un 55%”. Y precisa que el promedio de 7 días de la Patrulla Fronteriza ha disminuido a menos de 1,800 encuentros por día”, cifra por encima de los 1,500 fijados por la Casa Blanca cuando anunció las nuevas medidas de control fronterizo.

“En julio, nuestras medidas de seguridad fronteriza mejoraron nuestra capacidad para aplicar consecuencias en caso de ingreso ilegal, lo que condujo al menor número de encuentros a lo largo de la frontera suroeste en más de tres años”, dijo Troy A. Miller, comisionado interino de la CBP.

Troy dijo además que la agencia bajo su mando trabaja en estrecha colaboración con socios internacionales para ubicar, perseguir y detener bandas criminales que se dedican al tráfico humano.

En junio, la Patrulla Fronteriza registró 83,536 encuentros entre puertos de entrada, la cifra más baja desde enero de 2021, y por debajo de la cantidad de encuentros entre puertos de entrada en junio de 2019, el último año comparable antes de la pandemia.

Los indocumentados detenidos son deportados de forma acelerada bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Detalles del informe de julio sobre arrestos en la frontera con México

La CBO dijo que, desde el 4 de junio, cuando entró en vigor la proclama de Biden que ordenó el cierre de la frontera para controlar el ingreso de indocumentados al país, “los encuentros entre los puertos de entrada han disminuido en un 55%”.

“Estas acciones ejecutivas han llevado a un aumento significativo en la cantidad de migrantes deportados y/o devueltos a sus países de origen y a una disminución en la cantidad de personas liberadas en espera de sus procedimientos de expulsión”, añade.

El reporte de julio muestra además que, desde que la Proclamación y la regla final provisional entraron en vigor, a primera hora del 5 de junio, “el DHS ha expulsado o devuelto a más de 92,000 personas a más de 130 países, incluso mediante la operación de más de 300 vuelos de repatriación internacionales.”.

Los registros indican que el DHS casi ha triplicado el porcentaje de indocumentados procesados para la deportación expedita bajo el Título 8), y el porcentaje de liberaciones en espera de los procedimientos judiciales de inmigración (salidas bajo fianza) se ha reducido casi a la mitad.

CBP dijo además que las deportaciones y/o devoluciones totales durante el año pasado “superan las expulsiones y devoluciones en cualquier año fiscal desde 2010. Y que la mayoría de todos los encuentros en la frontera suroeste durante los últimos tres años fiscales “resultaron en una expulsión, devolución o deportación”.

Ingresos en la frontera bajo la aplicación CBP One

El reporte de julio muestra además los ingresos procesados bajo la aplicación móvil CBP One, activado en enero de 2023 como parte de un plan para reducir el ingreso indocumentado y regular la entrada de ciudadanos extranjeros que no tienen una visa para ingresar y permanecer en Estados Unidos.

“Los indocumentados que cruzan entre los puertos de entrada o que se presentan en un puerto de entrada sin programar una cita en CBP One generalmente están sujetos a la regla final provisional que, de acuerdo con la orden presidencial, restringe la elegibilidad para el asilo de quienes ingresan de manera irregular a través de las fronteras terrestres del suroeste y de la costa sur”, explicó la agencia.

El DHS reitero que a pesar de la baja en el número de arrestos en julio, alienta a los migrantes a utilizar procesos legales, en lugar de emprender el peligroso viaje de cruzar ilegalmente entre los puertos de entrada, lo que también conlleva consecuencias significativas según las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Entre ellas, la deportación y un castigo de cinco años sin poder entrar a Estados Unidos.

El reporte también indica que los migrantes ubicados en el norte y centro de México “continúan pudiendo programar citas para presentarse en ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Además, pronto los migrantes también podrán programar citas desde los estados de Tabasco y Chiapas, lo que les permitirá hacer citas sin tener que viajar hasta el norte para hacerlo”.

“Los ciudadanos mexicanos también podrán solicitar y programar una cita desde cualquier lugar de México. Nos relacionamos constantemente con nuestros socios en el Gobierno de México y trabajamos juntos para ajustar las políticas y prácticas en respuesta a las últimas tendencias migratorias y necesidades de seguridad”, se lee en el informe.

En julio, CBP procesó a más de 38,000 personas con citas en los puertos de entrada utilizando información avanzada enviada a través de CBP One, explica el documento. Desde que se introdujo la función de programación de citas en enero de 2023 hasta fines de julio de 2024, más de 765,000 personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de los contrabandistas, añade.

Parole humanitario suspendido por ahora

En cuanto al 'parole humanitario', programa creado por la Casa Blanca simultáneamente con la aplicación CBP One para inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes califican para una visa de dos años y un permiso de trabajo por medio de un patrocinador radicado en Estados Unidos y autorizado por el DHS, la agencia dijo que permanece suspendido temporalmente debido a fraudes.

Hasta fines de julio, más de 520,000 inmigrantes de los cuatro países señalados llegaron legalmente en vuelos comerciales y obtuvieron la libertad condicional bajo estos procesos. Específicamente, dijo la CBO, “110,000 cubanos, 211,000 haitianos, 95,000 nicaragüenses y 118,000 venezolanos fueron examinados y autorizados para viajar; y 109,000 cubanos, 205,000 haitianos, 90,000 nicaragüenses y 115,000 venezolanos llegaron legalmente y se les concedió la libertad condicional”.

Pero a principios de agosto y por precaución, “el DHS suspendió temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para nuevos beneficiarios” del programa, y el DHS “está trabajando para reiniciar el procesamiento de solicitudes lo más rápido posible, con las salvaguardas adecuadas”, aseguró la agencia.

EL DHS dijo a Univision Noticias que tomó la medida tras la detección de fraude durante el proceso. "El DHS cuenta con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración", dijo el ministerio en un comunicado. Y agregó que “Cuando se identifica un fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) investigará y litigará los casos", precisó. Los litigios, agregó, serán ventilados "en la Corte de Inmigración y remitirá los casos penales al Departamento de Justicia".

La suspensión "significa que nada se está procesando hasta nuevo aviso y el gobierno ponga en marcha un mecanismo seguro para procesar solicitudes y otorgar permisos", dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. "Y si las personas son halladas culpables de fraude, el parole les será caducado, y tanto el titular como el patrocinador podrían enfrentar cargos criminales", advirtió.