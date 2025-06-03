Niña de 4 años que enfrentaba ser deportada recibe permiso humanitario para seguir el tratamiento en EEUU del que depende su vida

Video Iba a ser deportada: niña hispana con grave enfermedad recibe ‘parole’ y seguirá su tratamiento en EEUU

Una niña mexicana de 4 años que recibe atención médica vital para su supervivencia en un hospital del sur de California obtuvo permiso para permanecer en Estados Unidos, semanas después de que las autoridades federales dijeran que podría ser deportada.

Según informaron este martes los abogados de su familia, el Departamento de Seguridad Nacional otorgó a la niña y a su madre un permiso humanitario por un año para que pueda continuar con el tratamiento que recibe desde que llegaron al país en 2023.

Las autoridades federales no respondieron a una solicitud de comentarios de la agencia AP.

La familia de la menor dijo que en abril y mayo recibieron notificaciones en las que se les comunicaba que su permiso temporal de 'parole' humanitario estaba siendo revocado, por lo que quedaban sujetos a un posible proceso de deportación.

El gobierno de Donald Trump ha presionado para desmantelar las políticas del expresidente Joe Biden que otorgaron estatus legal temporal a ciertos migrantes y les permitieron vivir legalmente en EEUU, generalmente por dos años.

Después de llegar en 2023 a la frontera entre EEUU y México en compañía de su madre, la niña fue llevada a un hospital y se le dio de alta una vez que se logró estabilizarla lo suficiente.

Desde entonces, recibe nutrición intravenosa a través de una mochila especial para el síndrome de intestino corto, el cual le impide ingerir y procesar nutrientes por sí misma.

Sus abogados alegaron que el tratamiento que recibe es necesario en esta etapa para su supervivencia y que no está disponible en México, donde la niña estaba en gran medida confinada a un hospital debido a su condición médica, según relató su madre, Deysi Vargas.

Tras ingresar a un programa en el Hospital Infantil de Los Ángeles, ahora puede recibir tratamiento en su casa de Bakersfield, California, y salir al parque y a la tienda como otros niños, explicó la mamá.

Los abogados dijeron que el tratamiento médico de la niña, que requiere 14 horas al día de nutrición intravenosa, no será necesario de forma indefinida, pero la niña no podría vivir sin él en este momento de su enfermedad.

Hay que mejorar la comunicación con las autoridades de Inmigración, alertan abogados de la familia

Los abogados de Public Counsel que representan a la familia indicaron en un comunicado que, si bien estaban agradecidos de que el gobierno "actuó rápidamente" para garantizar que la niña pueda seguir con su tratamiento vital, esperaban que el caso ponga de relieve la necesidad de una mejor comunicación con las autoridades federales de inmigración.

“No podemos ignorar los desafíos sistémicos que llevaron a 'Sofía' al límite”, dijeron los abogados, usando un seudónimo para identificar a la niña.

“Su permiso fue cancelado sin previo aviso... Se necesitó de un clamor internacional y de la presión de funcionarios electos para obtener una respuesta, algo que solía requerir de una sola llamada telefónica”, agregaron.

El 'parole' humanitario, que no abre una vía hacia la ciudadanía estadounidense para los migrantes, fue ampliamente utilizado durante el gobierno de Biden para aliviar la presión en la frontera sur.

Anteriormente, se otorgaba tras un análisis caso por caso vinculados con emergencias individuales y también para personas que huían de crisis humanitarias en todo el mundo, incluyendo Vietnam, Camboya y Laos a finales de la década de 1970.

