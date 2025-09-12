Corte de apelaciones confirma el fin del 'parole' humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses

Una corte federal de apelaciones confirmó este viernes que el gobierno de Donald Trump puede poner fin al parole humanitario para unos 430.000 inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La Corte Suprema ya le permitió en mayo revocar este programa de protección humanitaria de manera temporal, mientras el caso continuaba en instancias inferiores y regresaba a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito que, este viernes, falló también por permitir ponerle fin mientras se desarrolla la demanda.

El gobierno de Trump había argumentado que el tribunal de apelaciones debería seguir el criterio de la Corte Suprema y revertir el fallo emitido en abril por un tribunal de distrito, que le ordenaba suspender la finalización del parole.

"Reconocemos los riesgos de daño irreparable expuestos de manera persuasiva en la orden del tribunal de distrito: que los beneficiarios de los programas de parole humanitario que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligados a elegir entre irse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye ser separados de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a peligros en sus países de origen", escribieron los jueces de la corte.

"Pero, en ausencia de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión", agregaron para sustentar su decisión.

Aunque el fallo de este viernes no cambia nada en la práctica —ya que el dictamen de la Corte Suprema en mayo ya había dejado expuestos a la deportación a los beneficiarios del programa— sí supone una victoria para el gobierno federal, al confirmarse en instancias legales ordinarias una decisión temporal tomada por el alto tribunal tras una apelación de emergencia de la Casa Blanca.

La decisión de la corte de apelaciones es el último giro en una batalla legal sobre las políticas de la era del expresidente Joe Biden que crearon nuevas vías y ampliaron otras para que las personas vivan en EEUU, generalmente por dos años, con permisos de trabajo.

En marzo, el gobierno de Trump anunció que pondría fin a las protecciones de los paroles humanitarios.

¿Cómo reaccionaron las dos partes del caso sobre la revocación del 'parole' humanitario?

Esther Sung, directora legal del Justice Action Center, coabogada en este caso, dijo que el fallo de este viernes "perjudica a todos".

"Las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el gobierno les pidió. Pero la administración Trump, cruel e irracionalmente, no cumplió con la parte que le correspondía al gobierno", señaló.

"Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio".

El Departamento de Justicia, por su parte, alegó que las protecciones para las personas que huyen de riesgos en sus países de origen siempre estuvieron diseñadas para ser temporales, y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder de revocarlas sin interferencia judicial.

Los demandantes, incluidas personas que se beneficiaron de estas protecciones legales, instaron a la corte de apelaciones a respaldar el fallo del tribunal de distrito, que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no podía poner fin categóricamente a las protecciones para estos grupos, sino que debía evaluar cada caso de manera individual.

El procurador general D. John Sauer respondió que poner fin a los programas de parole humanitario caso por caso sería una "tarea gigantesca" que ralentizaría las labores del gobierno para expulsar a migrantes.

Los demandantes también citaron la conclusión del tribunal de distrito de que Noem pasó por alto las preocupaciones humanitarias que llevaron a las protecciones legales en primer lugar.

"El tribunal de distrito aplicó la ley correctamente y no abusó de su poder discrecional cuando concluyó que las acciones de la secretaria Noem infligieron un daño irreparable a los miembros de la demanda colectiva (entre otros) y que el interés público y el equilibrio de las equidades se inclinan claramente a favor de un alivio preliminar", escribieron los abogados de los demandantes.

Trump prometió durante su campaña electoral deportar a millones de personas si regresaba a la presidencia. Desde que asumió el cargo, ha buscado desmantelar las políticas del gobierno de Biden que ampliaron las vías para que los migrantes vivan legalmente en el país.

La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva del parole humanitario, dijeron los abogados de los migrantes en documentos judiciales, calificándola como "el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de EEUU".

