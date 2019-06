"Están alquilando niños": asegura el director interino de ICE para justificar un plan de deportaciones que incluye familias enteras

Durante una entrevista con Fox News, el funcionario fue más allá y afirmó que un buen porcentaje de esas familias que están llegando no son "reales", desconociendo las razones de peligro por las que huyen los centroamericanos de sus países para pedir asilo en EEUU.

"He desplegado cerca de 500 recursos para abordar el tráfico de niños y el reciclaje de niños: ahora mismo las familias que están entrando por la frontera sur, cerca del 25% son familias falsas, están rentando niños y los están cruzando y luego volviéndolos a llevar a México y reciclándolos. Esto es increíble y no es fabricado, es real", aseguró aunque no aportó fuentes o se refirió a documentos que respalden su afirmación.