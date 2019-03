El hombre que lleva meses protestando para que cierren los centros de detención de niños migrantes

HOMESTEAD, Florida. - La frontera entre Estados Unidos y México queda a 2,000 millas de Brooklyn, el barrio de Nueva York donde Joshua Rubin vivía cómodamente con su esposa y su hijo. Pero cuando la primavera pasada este desarrollador de programas informáticos jubilado escuchó las noticias de que el gobierno de Donald Trump estaba separando a niños migrantes de sus padres por la política de 'tolerancia cero' , no dudó en viajar a Texas para protestar contra la medida.

En McAllen fue arrestado por primera vez en su vida por tratar de bloquear la entrada a un centro de detención junto con otros activistas. También visitó Tornillo, el albergue temporal de carpas en medio del desierto donde llegaron a estar recluidos 2,500 niños y adolescentes migrantes . Y, aunque asegura que en aquel momento no fue capaz de entender bien lo que tenía delante de sus ojos, Rubin dice que no fue capaz de olvidarlo: "Una vez que lo ves es muy difícil separarse de ello porque se te queda en la mente. Con una vez que vayas se te queda", asegura.

Por eso, cuando poco después, en un evento sobre inmigración en El Paso, una mujer se levantó para quejarse de los activistas que llegaban a la frontera protestar un día y después se iban, él decidió que era el momento de ir a Nueva York y buscar su autocaravana para regresar a Tornillo, donde se quedaría hasta que algo cambiara: "Pensé: iré allí y me quedaré. Haré un cartel que diga: 'Libérenlos'", recuerda.

Así fue como Joshua Rubin se convirtió en testigo de lo que considera una política con la que el gobierno de Trump castiga a quienes huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica. Cada día durante casi tres meses vio y contó a través de sus redes sociales cómo crecía ese centro de detención y después cómo se iba desmontando hasta que finalmente cerró a mediados de enero . Pero su lucha no ha acabado, sino que ahora se ha trasladado a Florida. Allí tiene un nuevo objetivo: que clausuren un albergue similar en Homestead, el mayor de E stados Unidos con capacidad para más de 2,300 menores y donde actualmente hay unos 1,600 niños y adolescentes de entre 13 y 17 años detenidos.

"Los castigamos. En lugar de abrir nuestros brazos, abrimos nuestras prisiones. La mayoría de estos niños tienen familia esperándolos fuera. Algunos vinieron con familiares pero no eran sus padres y los separaron. Vienen con tíos, abuelos, hermanos… y los ponen aquí y luego toma mucho tiempo para reunificarlos. Algunos de estos niños han estado más de 9 meses aquí", afirma Rubin en el centro de detención de Homestead, la que se ha convertido en su nueva base de operaciones.

Homestead, "un campo de concentración que crece"

"Hoy he visto muchos baños portátiles entrando. Y están poniendo más vallas allí, donde viven los jóvenes de 17 años. Allí hay dos barreras de verjas", señala al explicar cómo el tiempo juega en contra de los detenidos de mayor edad. "Cuando alguien aquí cumple 18 años, viene ICE y los ponen grilletes y los llevan a un centro de detención de adultos. Así que si tienes 17 años y estás aquí pensando que quizás no alcanzas a que te reúnan con tu esponsor a tiempo, puedes mirar fuera y decir: 'Quizás lo intento, escalo la verja y huyo'. Por eso tienen dos verjas. Porque tienen mucho que perder al estar. Los chicos lo saben. Han visto como les pasaba a otros. Por eso los tienen separados".

La ACF asegura además que en el albergue los menores reciben comida, ropa, educación y servicios médicos y, aunque permiten a la prensa acceder al centro en tours guiados donde muestran las instalaciones , los reporteros no están autorizados a hablar con los niños y adolescentes. Y los abogados y congresistas que han podido conversar con ellos han denunciado las condiciones de hacinamiento en las que viven, las estrictas reglas a los que los someten y los largos tiempos de espera hasta que son reunificados con sus familias, que, según los psicólogos, pueden dejarles secuelas psicológicas.

"Ellos (los administradores) dicen una historia y nosotros tenemos que decir la verdad", afirma Rubin. "Ellos dicen que es un campamento de verano. Pero es un campamento de verano de donde no puedes salir y donde tus amigos desaparecen y no puedes decirles adiós" , asegura.

"No están solos"

Frente al secretismo con el que Rubin considera que funcionan centros como el de Homestead, él se ha propuesto ser un testigo de todo lo que pasa en el albergue o al menos lo que alcanza a ver desde fuera. Quiere averiguar lo que los niños y adolescentes no pueden contar con su propia voz. Por eso, cada día llega a las 8 de la mañana al albergue de Homestead y se queda allí observando todo lo que pasa hasta las 4 ó 6 de la tarde. A su atuendo, una camisa, unos pantalones cargo y un sombrero para aguantar las largas jornadas de sol en el sur de Florida, nunca le falta un complemento: prismáticos para mirar lo que pasa a lo lejos.

Y aunque dice no hablar bien español, siempre que puede se acerca a la verja más cercana a los campos deportivos para tratar de intercambiar palabras o gestos con los niños y adolescentes que están en el patio. Quiere demostrarles que, como dice la pancarta con letras de tres colores que pintó su mujer: "No están solos".

"A veces ves a los niños comunicándose alegremente, pero a veces miro con los prismáticos y miras la cara de alguno y ves a un niño sentado en silencio que quizás no le apetece jugar fútbol y solo mira. Y pienso que puedes oír sus voces cuando gritan, pero no cuando están en silencio y tenemos que escucharlos a ellos también y pensar qué sienten en sus corazones y no es difícil imaginarlo cuando miras", asegura.